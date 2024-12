Turquia não permitirá que Síria seja dividida, adverte Erdogan

O presidente turco, o islâmico Recep Tayyip Erdogan, disse que seu país não permitirá a divisão da Síria e que aqueles que tiverem intenções no solo vizinho enfrentarão a Turquia junto com o povo sírio.

“Não podemos permitir que as terras da Síria sejam divididas novamente. Não podemos aceitar nenhuma provocação com o objetivo de impedir que as pessoas voltem para suas casas. Não ficaremos de braços cruzados enquanto alguns, encorajados pelos poderes com os quais contam, incendeiam a região”, comentou o presidente turco nesta terça-feira, 10.

Dirigindo-se aos presidentes provinciais do partido governista AKP, Erdogan lembrou que os 61 anos de governo do partido Baath, em completa escuridão durante os últimos 13 anos de guerra civil, chegaram ao fim e que a Síria agora viverá dias mais brilhantes.

“Uma porta se abriu, levando a um futuro feliz para a Síria e seu povo. Os chefes de organizações terroristas como o Estado Islâmico (EI) e Partido de União Democrática (PYD), em outras partes do país, serão esmagados no menor tempo possível”, declarou o líder turco, referindo-se aos grupos jihadistas e curdos.

Dessa forma, “a integridade territorial e a soberania da Síria serão fortalecidas em todo o país”, disse Erdogan.

O presidente turco - cujo Exército tem controlado várias áreas no norte e noroeste da Síria desde 2016 - disse que seu país não permitirá que nenhum ator divida a Síria.

“Não permitiremos a divisão da Síria. Aqueles que têm intenções em solo sírio nos encontrarão, junto com o povo sírio, de pé contra eles. A Síria pertence aos sírios, com todos os seus grupos religiosos e étnicos. Esperamos que as dores do passado iluminem o caminho para uma Síria forte no futuro. Fizemos grandes sacrifícios para que a Síria chegasse a esse nível. Não o fizemos com reclamações, mas com prazer”, comentou Erdogan, observando que a Turquia desempenharia um papel importante na reconstrução da Síria.