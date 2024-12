Tudo que se sabe sobre os drones misteriosos vistos na Costa Leste dos EUA

Um grande número de drones misteriosos voando sobre partes de Nova Jersey e da Costa Leste dos EUA vem sendo relatado nas últimas semanas, gerando especulações e preocupações sobre quem os enviou e por quê.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, escreveu ao presidente Joe Biden pedindo respostas. O novo senador de Nova Jersey, Andy Kim, passou a noite de quinta-feira em uma caçada de drones na zona rural ao norte de Nova Jersey e postou sobre isso no X.

Segundo a ABC News, Murphy e autoridades policiais enfatizaram que os drones não parecem ser uma ameaça à segurança pública, mas muitos parlamentares estaduais e municipais, no entanto, pediram regras mais rígidas sobre quem pode pilotar a aeronave não tripulada.



O FBI está entre várias agências investigando e pediu aos moradores que compartilhassem vídeos, fotos e outras informações que pudessem ter sobre os drones. Dezenas de testemunhas relataram tê-los visto no estado a partir de novembro.

De acordo com a ABC, a princípio, os drones foram vistos voando ao longo do rio Raritan, que alimenta o reservatório Round Valley, o maior aquífero do estado, cerca de 80 quilômetros a oeste da cidade de Nova York.

Last night I went out with local police to spot drone flying over New Jersey, here’s what I saw. We drove to Round Valley Reservoir and the officer pointed to lights moving low over the tree line. Sometimes they were solid white light, others flashed of red and green.THREAD pic.twitter.com/ly7kUUDWDn

— Andy Kim (@AndyKimNJ) December 13, 2024