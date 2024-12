Turistas no Fiji adoecem após suspeita de intoxicação por piña colada

Sete estrangeiros, incluindo cinco turistas e dois residentes estrangeiros no Fiji, foram hospitalizados após apresentarem sintomas de intoxicação, supostamente causada pela ingestão de piña coladas em um resort cinco estrelas na Costa de Coral, informou o Ministério da Saúde local.

De acordo com a BBC, os turistas, com idades entre 18 e 56 anos, incluem um cidadão dos Estados Unidos e quatro australianos. Entre os residentes estrangeiros, estão dois indivíduos cujas nacionalidades não foram divulgadas. Após a ingestão do coquetel no resort Warwick Fiji, os afetados manifestaram sintomas como náuseas, vômitos e reações neurológicas.

O caso gerou preocupação, especialmente após um incidente semelhante no Laos semanas antes, onde seis turistas morreram devido à suspeita de envenenamento por metanol. No entanto, Brent Hill, chefe de turismo de Fiji, destacou que a situação é diferente, classificando-a como um “caso isolado” e enfatizando que não houve relatos de práticas como adulteração de ingredientes no resort.

Investigações em andamento

Os sete turistas inicialmente foram levados ao Hospital de Sigatoka e, posteriormente, transferidos para o Hospital de Lautoka, onde receberam cuidados médicos mais avançados. Algumas vítimas apresentaram condições graves, como convulsões, mas as autoridades locais afirmaram que seus sintomas melhoraram e algumas delas já foram liberadas.

David Sandoe, residente em Sydney, relatou que sua filha Tanya e sua neta Georgia estavam entre os afetados, com Georgia sofrendo um episódio convulsivo. Apesar da gravidade inicial, ambas estavam se recuperando e prontas para retornar à Austrália.

O hotel Warwick Fiji afirmou em comunicado que está conduzindo uma investigação interna enquanto aguarda os resultados dos testes realizados pelas autoridades de saúde. A polícia local também investiga as circunstâncias do caso, e o Ministério do Turismo do Fiji reforçou que a segurança dos visitantes é uma prioridade.

Riscos alertados para turistas

Após o incidente, o Departamento de Assuntos Exteriores e Comércio da Austrália (DFAT) emitiu um alerta para turistas, recomendando cautela ao consumir bebidas alcoólicas no Fiji, devido ao risco de adulteração ou envenenamento por metanol.

O aviso incluiu a orientação de buscar ajuda médica urgente em caso de suspeita de contaminação. Representantes dos governos australiano e neozelandês informaram que estão fornecendo assistência consular às famílias afetadas, embora não haja relatos de cidadãos britânicos entre as vítimas.