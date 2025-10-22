Trump diz que tarifas ao Brasil 'salvaram' fazendeiros dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 22, que os fazendeiros americanos estão "indo bem" graças às tarifas impostas a produtos de outros países, incluindo os do Brasil.

"Eu impus tarifas sobre o gado que entra nos Estados Unidos, incluindo uma taxa de 50% sobre o Brasil. Se não fosse por mim, eles [pecuaristas] estariam exatamente do modo que estavam nos últimos 20 anos", disse o republicano em publicação na rede Truth Social.

Trump disse que as tarifas impostas ao Brasil 'salvaram os nossos pecuaristas'.

Críticas a Trump

Desde segunda-feira, 20, pecuaristas americanos têm criticado Trump, após o presidente sinalizar que compraria mais carne da Argentina para reduzir os preços da proteína nos EUA.

Os produtores argumentam que Trump deveria anunciar medidas para apoiar o setor pecuário, que vem enfrentando altos custos desde a pandemia.

"Este plano só cria caos em um momento crítico do ano para os produtores de gado americanos, sem fazer nada para reduzir os preços nos supermercados”, disse Colin Woodall, CEO da National Cattleman's Beef Association (NCBA), entidade que representa os produtores de gado dos EUA desde 1898.

O aumento dos preços da carne bovina nos EUA é resultado de fatores como clima, redução do rebanho e a tarifa de 50% imposta por Trump sobre produtos brasileiros, principal fornecedor de carne para os EUA.

Desde 2019, o número de gado de corte caiu para 27,9 milhões, redução de 13% — o nível mais baixo desde 1952, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). O último levantamento do USDA estima uma produção de 25,9 bilhões de libras de carne bovina em 2025, 4% abaixo da previsão inicial.

A menor oferta de gado, aliada à seca que afetou o oeste do país, aumentou os custos para os pecuaristas, que precisaram adquirir mais ração e reduziram seus efetivos. Em maio, os EUA também suspenderam as importações de gado mexicano para evitar a disseminação da praga New World Screwworm (NWS), conhecida como "bicheira do Novo Mundo".

Plano dos EUA

Na terça-feira, 21, Brooke Rollins, secretária de Agricultura dos EUA, afirmou que em breve será anunciado um pacote de apoio aos produtores de carne do país.

"Acho que em breve vocês ouvirão mais detalhes sobre como isso será", disse Rollins em entrevista à CNBC. "Temos um pacote bastante robusto saindo", acrescentou.

Segundo a secretária, o objetivo é incentivar ainda mais a produção de carne bovina nos EUA, visando a redução dos preços nos supermercados.

"É hora de trazer de volta a produção de carne bovina para os EUA", declarou Rollins.