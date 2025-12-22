Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump revela plano de navios de guerra para reforçar o poderio naval dos EUA

Plano anunciado pela Casa Branca prevê a construção inicial de duas unidades, com possibilidade de ampliação para entre 20 e 25 navios

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 20h23.

Última atualização em 22 de dezembro de 2025 às 20h33.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 22 de dezembro, a criação de uma nova classe de navios de guerra, batizada de “Classe Trump”. As embarcações integrarão a Frota Dourada, projeto de expansão da capacidade naval dos Estados Unidos. O plano prevê a construção inicial de duas unidades, com possibilidade de ampliação para entre 20 e 25 navios.

Segundo o republicano, os novos navios serão maiores, mais rápidos e terão poder de fogo significativamente superior ao de modelos anteriores. O objetivo declarado é consolidar a supremacia marítima dos Estados Unidos.

O secretário da Marinha, John Phelan, afirmou que o projeto representará o maior volume de tonelagem e capacidade de fogo já registrado em construção naval no país. A fabricação dos componentes será distribuída entre todos os estados americanos.

Os navios terão os maiores canhões já integrados a embarcações de guerra dos EUA e serão equipados com mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares, lançados do mar. A primeira unidade da nova classe se chamará USS Defiant.

Trump também mencionou que a Frota Dourada incluirá outros tipos de embarcações, entre elas uma nova classe de fragatas menores e mais ágeis, já anunciada previamente pela Marinha.

Crise na Venezuela

A declaração ocorre em meio ao aumento da presença naval dos Estados Unidos no Caribe, no contexto da pressão exercida contra o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela.

A ofensiva inclui medidas para restringir as receitas do país com petróleo. Na sexta-feira anterior, a Marinha norte-americana confirmou que irá incorporar uma nova classe de fragatas, com construção nacional, como parte da frota projetada por Trump. O plano prevê embarcações mais avançadas, com foco em conter a influência da China.

As novas fragatas serão responsáveis por missões de escolta e defesa de rotas marítimas e navios de maior porte. Paralelamente, a atuação da Marinha no Caribe tem se intensificado, especialmente com a realização de interceptações de petroleiros — embora a liderança dessas operações esteja a cargo da Guarda Costeira dos EUA.

Neste mês, duas embarcações foram interceptadas nas proximidades da costa venezuelana. No domingo, a Guarda Costeira americana confirmou estar em “perseguição ativa” ao petroleiro Bella 1, que havia ignorado ordens de apreensão emitidas por autoridades dos Estados Unidos.

De acordo com informações preliminares, o navio estava vazio e se dirigia à Venezuela para carregar petróleo. Pela manhã, nesta segunda-feira, 22, autoridades americanas consideraram como um avanço o fato de a embarcação ter alterado sua rota e estar se afastando da costa venezuelana.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Trump deve anunciar novos navios de guerra em meio à crise com Venezuela

PIB da Argentina cresce menos do que o esperado antes das eleições de meio de mandato

Pentágono diz que China ativou mais de 100 mísseis intercontinentais em novos silos

As 10 estradas mais perigosas do mundo

Mais na Exame

Ciência

Explosão de foguete da SpaceX coloca em risco viagens de avião nos EUA

EXAME Agro

Fraude no azeite: 25 marcas foram barradas pela Anvisa em 2025; saiba quais

Um conteúdo SBT News

PF, bancos e BNDES firmam acordo para combater cibercrime e golpes digitais

Brasil

Moraes concede prisão domiciliar para general Augusto Heleno