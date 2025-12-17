Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre 'agressão contínua dos EUA'

A Venezuela solicitou nesta quarta-feira, 17 de dezembro, que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se reunisse para discutir a "agressão contínua dos Estados Unidos" contra o país, de acordo com uma carta enviada ao órgão de 15 membros vista pela Reuters.

Um diplomata da ONU disse que uma reunião provavelmente seria agendada para a próxima terça-feira, 23 de dezembro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou na terça-feira, 16, um "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, na mais recente medida de Washington para aumentar a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, visando sua principal fonte de renda.

Possível guerra

O jornalista americano Tucker Carlson afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode anunciar uma guerra com a Venezuela durante um discurso à nação previsto para esta quarta-feira, 17.

Segundo Carlson, a informação teria sido dada a membros do Congresso, que foram alertados de que uma guerra se aproxima e será formalmente anunciada pelo presidente.