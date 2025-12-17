Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA
Um conteúdo SBT News

Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre 'agressão contínua dos EUA'

Na mais recente medida para aumentar a pressão sobre Maduro, Trump anunciou bloqueio total de petroleiros da Venezuela

SBT News
SBT News

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21h18.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

A Venezuela solicitou nesta quarta-feira, 17 de dezembro, que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se reunisse para discutir a "agressão contínua dos Estados Unidos" contra o país, de acordo com uma carta enviada ao órgão de 15 membros vista pela Reuters.

Um diplomata da ONU disse que uma reunião provavelmente seria agendada para a próxima terça-feira, 23 de dezembro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou na terça-feira, 16, um "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, na mais recente medida de Washington para aumentar a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, visando sua principal fonte de renda.

Possível guerra

O jornalista americano Tucker Carlson afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode anunciar uma guerra com a Venezuela durante um discurso à nação previsto para esta quarta-feira, 17.

Segundo Carlson, a informação teria sido dada a membros do Congresso, que foram alertados de que uma guerra se aproxima e será formalmente anunciada pelo presidente.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsVenezuelaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Jornalista americano diz que Trump anunciará guerra com a Venezuela hoje à noite

Indústria automotiva global depende cada vez mais da China, afirma instituto alemão

UE chega a acordo provisório sobre salvaguardas de tratado com Mercosul

UE-Mercosul: 'Se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo', diz Lula

Mais na Exame

Esporte

Corinthians x Vasco: as semelhanças e diferenças dos finalistas

Um conteúdo SBT News

Laudo da PF confirma tentativa de Bolsonaro de violar tornozeleira eletrônica

Pop

'Beleza Fatal': HBO Max confirma segunda temporada

Minhas Finanças

Confira o calendário de pagamentos do INSS em 2026