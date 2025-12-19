Mundo

Trump não descarta possível guerra contra Venezuela

Em entrevista à NBC, presidente dos EUA afirmou que ações contra a Venezuela podem levar a um conflito

Estela Marconi e Tamires Vitorio

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08h47.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou na quinta-feira, 19, que não descarta a possibilidade de uma guerra com a Venezuela.

A declaração ocorreu em entrevista por telefone à NBC News. "Não excluo, não", disse Trump ao ser questionado sobre a possibilidade de conflito armado com o país sul-americano.

Trump ordenou recentemente um "bloqueio" de petroleiros sancionados que saem e entram na Venezuela.es O governo dos EUA também confiscou um petroleiro próximo à costa venezuelana, intensificando as ações contra o regime de Maduro.

Essas ações estão ligadas à alegação de que o governo venezuelano está usando a receita de petróleo para financiar "terrorismo com drogas".

Durante a entrevista, Trump confirmou que mais apreensões de petroleiros estão previstas, afirmando que, se os navios "for suficientemente imprudentes", eles poderiam ser enviados de volta para os portos dos EUA.

Possível escalada do conflito

Quando questionado sobre se tais ações poderiam levar a uma guerra, Trump afirmou que o conflito militar era uma possibilidade. "Depende. Se forem tolos o suficiente para estarem navegando por aí, estarão navegando de volta para um dos nossos portos", afirmou o presidente.

Segundo o canal, o republicano se recusou a esclarecer se tirar Maduro do poder era seu objetivo final, mas afirmou que o presidente venezuelano já sabia o que os EUA desejam. “Ele sabe exatamente o que eu quero. Ele sabe melhor do que ninguém”, completou.

 

