Trump receberá rei Charles III na Casa Branca após ataque; veja programação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe o rei Charles III, do Reino Unido, nesta segunda-feira, 27, na Casa Branca, ainda sobre as repercussões da tentativa de ataque contra ele em um jantar, no sábado, 25.

Na ocasião, um atirador tentou invadir o jantar anual dos correspondentes em Washington, no qual Trump estava presente. O autor do ataque foi contido pela segurança e o presidente não se feriu, mas foi retirado às pressas do local.

O governo britânico decidiu manter a visita mesmo após o ataque e disse confiar que a segurança será adequada. Trump também reafirmou que o rei estará "muito seguro" durante a viagem.

No encontro, os dois líderes buscarão formas de reaproximar os países. Nos últimos meses, Trump fez uma série de críticas ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Ele se enfureceu com a recusa do governo britânico em aderir à guerra contra o Irã e em participar de uma missão naval internacional para garantir a passagem pelo estreito de Ormuz.

Em entrevista à BBC divulgada na última quinta-feira, Trump foi questionado se a visita do monarca poderá restabelecer as relações. “Absolutamente. É um homem fantástico. A resposta é sim”, disse.

Trump afirmou acreditar que Starmer ainda está a tempo de “se recuperar”, desde que cumpra duas condições.“Se ele abrir o mar do Norte (à exploração petrolífera) e reforçar suas políticas de imigração, o que atualmente não está fazendo, então poderá se recuperar”, disse o republicano.

O governo britânico suspendeu a exploração de novos campos no mar do Norte em novembro do ano passado, embora não tenha interrompido a atividade dos poços já existentes, e a crise no Golfo Pérsico fez com que algumas vozes pedissem agora a revisão dessa decisão.

Sem que fique claro o motivo — além de sua antipatia pelas medidas de proteção ambiental —, Trump criticou em várias ocasiões essa moratória britânica às explorações.

A gestão da imigração pelo Reino Unido — que se tornou muito mais rígida com o atual governo — também tem sido alvo de repetidos ataques por parte de Trump, que acusa Starmer de tolerância excessiva e costuma descrever Londres como “uma cidade irreconhecível” devido ao grande número de imigrantes.

Como será a visita do rei Charles a Trump

O rei fará uma visita de quatro dias aos EUA. Charles chegará à Casa Branca nesta segunda-feira, às 17h15 (de Brasília). Em seguida, haverá uma cerimônia do chá e um tour por uma nova área da residência oficial, onde foi criado um apiário, com abelhas e produção de mel.

Na terça-feira, 28, Charles e Trump passarão as tropas em revista e depois terão uma reunião bilateral e um jantar de Estado. O rei também deverá fazer um discurso ao Congresso americano.

No terceiro dia, quarta-feira, Charles viajará para Nova York. Ele se encontrará com equipes de resgate que atuaram nos ataques de 11 de setembro de 2001. Na quinta, o rei se despede de Trump e fará uma visita à Virgínia, onde conversará com moradores locais sobre temas ambientais e irá a uma festa sobre os 250 anos da independência dos EUA.

Com EFE.