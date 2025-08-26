Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump promete pena de morte para assassinos em Washington

Capital americana está sob intervenção federal desde o início de agosto, quando o republicano mobilizou milhares de soldados da Guarda Nacional e assumiu o controle da segurança pública

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 16h14.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta terça-feira buscar a aplicação da pena de morte para homicídios ocorridos em Washington D.C. A capital americana está sob intervenção federal desde 11 de agosto, quando o republicano mobilizou 2.200 membros da Guarda Nacional para uma operação de "embelezamento" contra o crime, a imigração irregular e a população em situação de rua, vista por críticos como uma ameaça à democracia.

— Se alguém matar alguém na capital, Washington D.C., vamos buscar a pena de morte. E é uma medida preventiva muito forte, e todos que ouviram isso concordaram — disse Trump.

A declaração foi feita em uma reunião de Gabinete que já passa de duas horas, segundo o New York Times. O presidente dos EUA disse que buscará a pena de morte para qualquer pessoa que cometa assassinato em Washington, enquanto continua a promover sua ofensiva contra o crime na cidade.

Não ficou claro como a medida funcionaria, dado o grande número de regras e restrições para a aplicação da pena capital. Atualmente, o governo federal pode aplicar a pena de morte apenas em crimes federais, mas o Distrito de Columbia aboliu a pena capital em 1981 para crimes que não são julgados em nível federal.

A capital dos Estados Unidos tem um status jurídico único, pois não é um estado e opera sob uma relação com o governo federal que limita sua autonomia e concede ao Congresso controle extraordinário sobre assuntos locais.

Trump usou essa brecha para enviar a Guarda Nacional, a fim de combater o que classificou como criminalidade descontrolada e crise de pessoas em situação de rua. As estatísticas, no entanto, apontam o contrário. No primeiro semestre de 2025, a capital de 700 mil habitantes registrou 101 homicídios, o menor patamar em anos, uma queda de 12% em relação ao ano passado.

Na segunda-feira, Trump se gabou de uma sequência de vários dias sem assassinatos na cidade e afirmou que também está tomando medidas para embelezar a capital, sede da Casa Branca. As ações incluem a expulsão de pessoas em situação de rua e o recrudescimento da ofensiva contra os imigrantes — na contramão do status de Washington de "cidade santuário" para imigrantes. No domingo, tropas da Guarda Nacional começaram a portar armas.

Trump disse estar considerando medidas semelhantes para outras cidades governadas por democratas, incluindo Chicago, Nova York e Baltimore, cujos indicadores de criminalidade também apontam uma melhora. Segundo especialistas, os números são reflexo de uma tendência nacional que é resultado de programas sociais adotados após a pandemia.

— Em todo o país, em cidades de todos os tamanhos, estamos vendo quedas de dois dígitos nos assassinatos — explicou Jeff Asher, cofundador da AH Datalytics, empresa que compila dados de segurança nos EUA, à emissora americana PBS. — Existe um grande desafio em responder por quê. Sabemos que não há mais policiais na grande maioria das cidades e que as causas profundas da violência não foram resolvidas. Acho que a explicação mais satisfatória é que, após a Covid-19, tivemos um aumento nos gastos com programas sociais e iniciativas que, embora não estivessem especificamente ligadas à redução da violência, tiveram esse benefício secundário.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Itamaraty diz que ministro da Defesa israelense profere 'ofensas inaceitáveis' a Lula

Ponte em Guizhou será a mais alta do mundo, com 625 metros de altura

Israel diz que busca 'acordo integral' e continua sem responder proposta aceita por Hamas

Governo dos EUA pode se tornar acionista de grandes empresas de armamentos, diz secretário

Mais na Exame

Mundo

Itamaraty diz que ministro da Defesa israelense profere 'ofensas inaceitáveis' a Lula

Mercados

Elli, da Volkswagen, inicia comercialização de energia para clientes

Carreira

Esse profissional virou “peça de ouro” para empresas globais e recebe até R$ 40 mil mensais com IA

Future of Money

Ethereum está 'barata', e investidores têm boa janela de compra, diz Standard Chartered