Bessent confirma os cinco nomes que podem suceder Powell no Fed

Redação Exame
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11h18.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou os cinco candidatos que devem suceder o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.
Entre os nomes estão:
Bessent disse que até o final desde ano a decisão deve ser tomada. Powell deve permanecer no cargo até maio de 2026.
"Podemos tê-lo até o final do ano. Queremos tirar o 'Lento demais' o mais rápido possível. Queremos ir 'Cedo demais'", disse o presidente dos EUA, Donald Trump.
Em setembro, o Fed reduziu os juros em um quarto de ponto, fixando-os entre 4% e 4,25%.
A cúpula da instituição se reúne novamente nesta quarta-feira e a expectativa é de um novo corte, embora o shutdown do governo federal limite o acesso a dados econômicos atualizados.
*Com informações da EFE