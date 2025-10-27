Bessent confirma os cinco nomes que podem suceder Powell no Fed

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou os cinco candidatos que devem suceder o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

Entre os nomes estão:

Christopher Waller, diretor do Fed;

Michelle Bowman, diretora do Fed;

Kevin Warsh, ex-diretor do Fed;

Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca;

Rick Rieder, executivo da BlackRock.

Bessent disse que até o final desde ano a decisão deve ser tomada. Powell deve permanecer no cargo até maio de 2026.

"Podemos tê-lo até o final do ano. Queremos tirar o 'Lento demais' o mais rápido possível. Queremos ir 'Cedo demais'", disse o presidente dos EUA, Donald Trump.

Em setembro, o Fed reduziu os juros em um quarto de ponto, fixando-os entre 4% e 4,25%.

A cúpula da instituição se reúne novamente nesta quarta-feira e a expectativa é de um novo corte, embora o shutdown do governo federal limite o acesso a dados econômicos atualizados.

*Com informações da EFE