34% dos americanos acreditam que existe vida alienígena em outros planetas

Nunca a ideia de que os alienígenas estão passando pela Terra foi tão popular como agora. Cerca de 20% dos cidadãos do Reino Unido acreditam que a Terra tenha sido visitada por extraterrestres, e estima-se que 7% acreditam ter visto um óvni.

Os números são ainda mais altos nos EUA. A porcentagem de pessoas que acredita que os avistamentos de óvnis oferecem uma evidência provável de vida extraterrestre aumentou de 20% em 1996 para 34% em 2022.

Segundo Tony Milligan, Research Fellow in the Philosophy of Ethics, King's College London ao The Conversation, a crença em extraterrestres (ETs) cresceu tanto que políticos, sobretudo nos EUA, acham que precisam agir sobre o assunto. A divulgação de informações sobre supostos Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs na sigla em inglês, denominação que tomou o lugar dos “óvnis”) do Pentágono atraiu a atenção bipartidária no país.

De acordo com Miligan, o excesso de ruído sobre óvnis s também pode atrapalhar a comunicação científica legítima sobre a possibilidade de encontrar vida extraterrestre em micróbios. A astrobiologia, a ciência que lida com essas questões, tem uma máquina de publicidade muito menos eficaz do que a Ufologia, por exemplo.

Um exemplo: o History apresenta regularmente programas sobre “alienígenas antigos”. O programa está em sua 20ª temporada, e o canal tem 13,8 milhões de assinantes. O canal de astrobiologia da Nasa tem 20 mil assinantes.

Teorias da conspiração

A crença em uma conspiração é ainda maior do que a crença na visitação alienígena. Em 2019, uma pesquisa Gallup constatou que impressionantes 68% dos americanos acreditavam que “o governo dos Estados Unidos sabe mais sobre óvnis do que está dizendo”.

Essa tendência de tramas à la Arquivo-X vem se formando há décadas. Jimmy Carter prometeu a divulgação de documentos durante sua campanha presidencial em 1976, mas nada de muito empolgante foi mostrado.

Hillary Clinton também sugeriu que queria “abrir os arquivos (do Pentágono) o máximo que puder” durante sua campanha presidencial contra Donald Trump. Já Trump sugeriu que precisaria “pensar” se seria possível tirar a confidencialidade da chamada documentação de Roswell (relacionada à notória alegação sobre a queda de um óvni e à recuperação de corpos alienígenas na cidade do Novo México).

O ex-presidente Bill Clinton alegou ter enviado seu chefe de gabinete, John Podesta, à famosa Área 51, uma instalação altamente secreta da Força Aérea dos EUA, para o caso de os rumores sobre tecnologia alienígena no local serem verdadeiros.

O mais proeminente defensor atual da divulgação de documentos sobre ETs é o líder democrata no Senado Chuck Schumer. Seu projeto de lei de divulgação de UAPs de 2023 para revelar alguns registros foi copatrocinado por três senadores republicanos.

A divulgação pela parte do Pentágono finalmente começou durante os primeiros estágios do mandato de Joe Biden, mas também nada muito interessante.