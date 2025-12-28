EUA veem negociações de paz entre Rússia e Ucrânia na reta final

Os Estados Unidos avaliam que as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia entraram na fase final, segundo afirmou neste domingo, 28, o presidente americano, Donald Trump, antes de se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Mar-a-Lago, na Flórida.

"Nós estamos no último estágio das conversas", afirmou Trump a jornalistas ao lado de Zelensky. "Acho que podemos avançar rapidamente."

A reunião entre os dois líderes, que teve início às 15h de Brasília neste domingo, tem como objetivo discutir a proposta de paz de 20 pontos promovida por Washington para encerrar a guerra, que se aproxima de completar quatro anos.

Ao receber Zelensky com um aperto de mãos, Trump disse acreditar que há disposição de ambos os lados para chegar a um acordo e destacou o papel da Europa nos esforços diplomáticos.

O presidente dos EUA informou ainda que pretende conversar novamente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após o encontro com Zelensky.

Mais cedo, os dois líderes mantiveram uma ligação telefônica de pouco mais de uma hora, classificada pelo americano como "muito produtiva". Segundo o Kremlin, uma nova conversa entre Trump e Putin está prevista após a reunião com o presidente ucraniano.

Zelensky espera decisões importantes antes do fim de 2025

Zelensky agradeceu a Trump pela mediação dos Estados Unidos e afirmou que a Ucrânia tem trabalhado em um acordo de paz que inclua garantias de segurança no período pós-guerra.

Diante da imprensa, o presidente ucraniano evitou comentar a possibilidade de concessões territoriais à Rússia, mas indicou que pretende discutir com Trump o futuro da região de Donbas, no leste do país, além de outros temas relacionados à segurança nacional.

Antes do encontro, o presidente ucraniano afirmou, em mensagem publicada na rede social X, o antigo Twitter, que espera decisões importantes para a Ucrânia antes do fim de 2025. Segundo ele, os avanços dependem do apoio dos parceiros internacionais e da pressão exercida sobre Moscou.

Do lado russo, o governo declarou que Moscou e Washington não apoiam a proposta europeia de um cessar-fogo temporário antes de um acordo definitivo e defendeu que Kiev tome uma "decisão ousada" sobre os territórios em disputa.