EUA veem negociações de paz entre Rússia e Ucrânia na reta final

US President Donald Trump holds a bilateral meeting with Ukraine's President Volodymyr Zelensky on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York City on September 23, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Brendan Smialowski/AFP)
Redação Exame
Publicado em 28 de dezembro de 2025 às 16h00.
Última atualização em 28 de dezembro de 2025 às 16h23.
Os Estados Unidos avaliam que as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia entraram na fase final, segundo afirmou neste domingo, 28, o presidente americano, Donald Trump, antes de se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Mar-a-Lago, na Flórida.
"Nós estamos no último estágio das conversas", afirmou Trump a jornalistas ao lado de Zelensky. "Acho que podemos avançar rapidamente."
A reunião entre os dois líderes, que teve início às 15h de Brasília neste domingo, tem como objetivo discutir a proposta de paz de 20 pontos promovida por Washington para encerrar a guerra, que se aproxima de completar quatro anos.
Ao receber Zelensky com um aperto de mãos, Trump disse acreditar que há disposição de ambos os lados para chegar a um acordo e destacou o papel da Europa nos esforços diplomáticos.
O presidente dos EUA informou ainda que pretende conversar novamente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após o encontro com Zelensky.
Mais cedo, os dois líderes mantiveram uma ligação telefônica de pouco mais de uma hora, classificada pelo americano como "muito produtiva". Segundo o Kremlin, uma nova conversa entre Trump e Putin está prevista após a reunião com o presidente ucraniano.
Zelensky agradeceu a Trump pela mediação dos Estados Unidos e afirmou que a Ucrânia tem trabalhado em um acordo de paz que inclua garantias de segurança no período pós-guerra.
Diante da imprensa, o presidente ucraniano evitou comentar a possibilidade de concessões territoriais à Rússia, mas indicou que pretende discutir com Trump o futuro da região de Donbas, no leste do país, além de outros temas relacionados à segurança nacional.
Antes do encontro, o presidente ucraniano afirmou, em mensagem publicada na rede social X, o antigo Twitter, que espera decisões importantes para a Ucrânia antes do fim de 2025. Segundo ele, os avanços dependem do apoio dos parceiros internacionais e da pressão exercida sobre Moscou.
Do lado russo, o governo declarou que Moscou e Washington não apoiam a proposta europeia de um cessar-fogo temporário antes de um acordo definitivo e defendeu que Kiev tome uma "decisão ousada" sobre os territórios em disputa.