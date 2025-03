Trump dobra tarifas sobre aço e alumínio canadenses

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 11, que dobrará as tarifas sobre as importações de aço e alumínio provenientes do Canadá, as elevando para 50%. A decisão é uma resposta à recente imposição pela província canadense de Ontário de uma sobretaxa de 25% sobre a eletricidade exportada para os EUA. As novas tarifas entrarão em vigor amanhã, quarta-feira, 12 de março.

Em sua rede social Truth Social, Trump declarou: "Com base no fato de que Ontário, Canadá, impôs uma tarifa de 25% sobre a 'eletricidade' que entra nos Estados Unidos, ordenei ao meu secretário de Comércio que adicione uma tarifa adicional de 25%, totalizando 50%, sobre todo o aço e alumínio que chegam aos estados unidos do canadá, um dos países que mais impoe tarifas em todo o mundo. isso entrará em vigor amanhã pela manhã, 12 de março."

Além disso, Trump ameaçou aumentar substancialmente, a partir de 2 de abril, as tarifas sobre automóveis provenientes do Canadá, o que, segundo ele, "essencialmente, encerraria permanentemente o negócio de fabricação de automóveis no Canadá".

A escalada nas tensões comerciais entre os dois países ocorre em meio a uma guerra comercial norte-americana mais ampla, iniciada em fevereiro de 2025, quando os EUA impuseram tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e do México, exceto petróleo e energia, que foram taxados em 10%.

A decisão de Trump de aumentar as tarifas sobre o aço e o alumínio canadenses para 50% representa uma escalada significativa nas tensões comerciais entre os dois países. A ameaça de aumentar as tarifas sobre os automóveis canadenses pode ter implicações profundas para a indústria automobilística do país. A guerra comercial em curso entre os EUA e o Canadá pode ter impactos econômicos significativos para ambos os países.

Possíveis Consequências para a Economia Canadense

A elevação das tarifas sobre o aço e o alumínio canadenses para 50% pode prejudicar significativamente as exportações desses setores para os EUA, afetando empregos e investimentos no Canadá. A ameaça de tarifas adicionais sobre automóveis também coloca em risco a indústria automobilística canadense, que é fortemente integrada ao mercado norte-americano.

Reações do Governo Canadense

Até o momento, o governo canadense não emitiu uma resposta oficial às novas tarifas anunciadas por Trump. No entanto, espera-se que medidas de retaliação sejam consideradas, exacerbando ainda mais as tensões comerciais entre os dois países.

Impacto nos Mercados Financeiros

A notícia das tarifas adicionais provocou reações negativas nos mercados financeiros. Índices como o S&P 500 e o Dow Jones registraram quedas significativas após o anúncio, refletindo preocupações dos investidores sobre uma possível escalada na guerra comercial e seus efeitos na economia global.

Perspectivas Futuras

Analistas alertam que a continuidade dessa escalada tarifária pode levar a uma desaceleração econômica, não apenas nos EUA e no Canadá, mas também em outros países interligados por cadeias de suprimentos globais. A comunidade internacional observa atentamente os desdobramentos dessa disputa, na esperança de que negociações possam mitigar os impactos negativos no comércio global.