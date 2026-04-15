Trump diz ter pressionado Xi Jinping a não fornecer armas ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 15, ter enviado uma carta ao líder chinês Xi Jinping solicitando que Pequim não enviasse armamentos ao Irã.

Segundo o republicano, Xi respondeu por escrito negando qualquer fornecimento de armas a Teerã, em declaração exibida em entrevista à Fox Business Network.

A entrevista, gravada na terça-feira, não trouxe detalhes sobre a data em que as correspondências foram trocadas. Dias antes, Trump havia mencionado a possibilidade de impor uma tarifa imediata de 50% a países que mantivessem apoio militar ao Irã.

"Escrevi uma carta a ele pedindo que não fizesse isso, e ele me escreveu uma carta dizendo que, essencialmente, não faria isso", disse Trump ao programa "Mornings with Maria" da FBN.

'Sem impactos no petróleo'

O presidente também declarou que não prevê impacto relevante das oscilações no mercado global de petróleo — ligadas ao conflito com o Irã e à situação na Venezuela — sobre o encontro previsto com Xi no próximo mês. "Ele é alguém que precisa de petróleo. Nós não", disse Trump.

Mais tarde, em uma publicação na rede social Truth Social, Trump disse que estava "abrindo permanentemente" o Estreito de Ormuz e que a China teria recebido a medida de forma positiva. "Estou fazendo isso por eles também - e pelo mundo", escreveu Trump, acrescentando: "O presidente Xi me dará um grande e caloroso abraço quando eu chegar lá em algumas semanas."

A declaração gerou dúvidas, já que a navegação na região segue com restrições. Até o momento, a Casa Branca não detalhou o alcance da afirmação.

Tensão no Oriente Médio

Quarenta e cinco dias após a Guarda Revolucionária do Irã anunciar o fechamento do estreito — movimento que afetou cerca de 20% do fluxo global de petróleo e gás natural liquefeito — o tráfego marítimo permanece limitado, mesmo com um cessar-fogo de duas semanas em vigor. O número de embarcações segue abaixo das mais de 130 travessias diárias registradas antes do início do conflito.

Trump também indicou que as negociações com Teerã para encerrar a guerra podem ser retomadas ainda nesta semana, após terem sido interrompidas sem acordo no último fim de semana. Paralelamente, os Estados Unidos mantêm um bloqueio naval sobre portos iranianos, medida que, segundo as forças armadas americanas, interrompeu o fluxo comercial marítimo do país.