'Tarifas podem ser reestabelecidas até julho', diz secretário de Trump

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, indicou que tarifas comerciais podem ser retomadas até julho, após decisão da Suprema Corte que suspendeu parte das medidas adotadas pelo governo.

A declaração foi feita nesta quarta-feira, 15, por Bessent durante evento promovido pelo The Wall Street Journal, em Washington.

Segundo o secretário, o governo do presidente Donald Trump pretende utilizar mecanismos previstos na Seção 301, instrumento da legislação comercial dos Estados Unidos que permite investigar práticas externas e aplicar tarifas.

"Sofremos um revés na Suprema Corte em relação à política tarifária, mas implementaremos ou conduziremos estudos da Seção 301, portanto, as tarifas poderão retornar ao nível anterior no início de julho", afirmou.

A avaliação apresentada indica que a Seção 301, já analisada anteriormente pelo Judiciário, oferece base para retomada das tarifas. Com isso, o secretário sinalizou que empresas podem considerar esse cenário em decisões de investimento.

Após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, parte das tarifas globais foi suspensa. Em resposta, o governo estabeleceu uma tarifa temporária de 10% sobre diversas importações. Essa medida tem validade até 24 de julho.

O governo também iniciou investigações com base na Seção 301, incluindo apurações sobre capacidade industrial excedente e práticas de trabalho forçado em outros países. Essas análises podem resultar na aplicação de novas tarifas nos próximos meses.

Indicadores econômicos

O secretário abordou ainda o cenário econômico dos Estados Unidos. Ele afirmou que os impactos da guerra com o Irã ainda não têm cronograma definido para afetar a economia, mas avaliou que o país mantém desempenho estável.

"Acredito que o crescimento ainda pode facilmente ultrapassar três ou três e meio por cento este ano", disse. Ele também mencionou a trajetória da inflação subjacente, indicador que exclui preços de energia e alimentos, apontando tendência de queda.

Na avaliação do secretário, o Federal Reserve apresentou estimativas divergentes sobre inflação. "Acho que o Fed errou na previsão da inflação, e a inflação subjacente está caindo", afirmou, ao comentar a condução da política monetária.

O relatório de março indicou desaceleração da inflação subjacente, mas registrou alta no índice geral de preços ao consumidor, influenciado por variações nos preços de combustíveis.