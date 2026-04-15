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'Tarifas podem ser reestabelecidas até julho', diz secretário de Trump

Segundo Scott Bessent, a Casa Branca pretende utilizar mecanismos para driblar a decisão da Suprema Corte que suspendeu as taxas para importações

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17h48.

Última atualização em 15 de abril de 2026 às 17h52.

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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, indicou que tarifas comerciais podem ser retomadas até julho, após decisão da Suprema Corte que suspendeu parte das medidas adotadas pelo governo.

A declaração foi feita nesta quarta-feira, 15, por Bessent durante evento promovido pelo The Wall Street Journal, em Washington.

Segundo o secretário, o governo do presidente Donald Trump pretende utilizar mecanismos previstos na Seção 301, instrumento da legislação comercial dos Estados Unidos que permite investigar práticas externas e aplicar tarifas.

"Sofremos um revés na Suprema Corte em relação à política tarifária, mas implementaremos ou conduziremos estudos da Seção 301, portanto, as tarifas poderão retornar ao nível anterior no início de julho", afirmou.

A avaliação apresentada indica que a Seção 301, já analisada anteriormente pelo Judiciário, oferece base para retomada das tarifas. Com isso, o secretário sinalizou que empresas podem considerar esse cenário em decisões de investimento.

Após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, parte das tarifas globais foi suspensa. Em resposta, o governo estabeleceu uma tarifa temporária de 10% sobre diversas importações. Essa medida tem validade até 24 de julho.

O governo também iniciou investigações com base na Seção 301, incluindo apurações sobre capacidade industrial excedente e práticas de trabalho forçado em outros países. Essas análises podem resultar na aplicação de novas tarifas nos próximos meses.

Indicadores econômicos

O secretário abordou ainda o cenário econômico dos Estados Unidos. Ele afirmou que os impactos da guerra com o Irã ainda não têm cronograma definido para afetar a economia, mas avaliou que o país mantém desempenho estável.

"Acredito que o crescimento ainda pode facilmente ultrapassar três ou três e meio por cento este ano", disse. Ele também mencionou a trajetória da inflação subjacente, indicador que exclui preços de energia e alimentos, apontando tendência de queda.

Na avaliação do secretário, o Federal Reserve apresentou estimativas divergentes sobre inflação. "Acho que o Fed errou na previsão da inflação, e a inflação subjacente está caindo", afirmou, ao comentar a condução da política monetária.

O relatório de março indicou desaceleração da inflação subjacente, mas registrou alta no índice geral de preços ao consumidor, influenciado por variações nos preços de combustíveis.

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