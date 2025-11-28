Trump conversou por telefone com Maduro sobre possível encontro, diz jornal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma conversa telefônica com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na semana passada, para discutir um possível encontro entre ambos, informou o jornal The New York Times nesta sexta-feira, 28, citando fontes anônimas.

A conversa teria contado com a presença do secretário de Estado, Marco Rubio. Mas, não foram definidos planos específicos para o encontro, segundo a publicação, que não revelou detalhes sobre o conteúdo da conversa entre os dois líderes.

O jornal também mencionou que a conversa ocorreu "dias antes" da última segunda-feira, quando o Departamento de Estado dos EUA classificou como terrorista um grupo denominado Cartel dos Sóis, supostamente liderado por Maduro. O governo venezuelano, por sua vez, descreveu essa alegação como "uma invenção" de Washington.

Nem os EUA nem o governo da Venezuela se manifestaram oficialmente sobre a chamada, embora também não tenham desmentido sua ocorrência.

Pressão sobre a Venezuela

A revelação da conversa telefônica foi feita um dia depois de Trump anunciar que as Forças Armadas americanas "em breve" começarão a agir por terra para "prender" os "narcotraficantes da Venezuela", após as operações no mar do Caribe, que resultaram em mais de 20 lanchas bombardeadas e a morte de mais de 80 pessoas.

Apesar dessa advertência, Trump afirmou na terça-feira que "poderia conversar" com Maduro "para salvar muitas vidas", algo que, segundo o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, seria "bem-vindo" no país.

Além disso, em outubro, surgiram notícias sobre possíveis negociações entre o governo da Venezuela e a Casa Branca. O jornal Miami Herald noticiou que a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, teria sugerido aos EUA um governo de transição sem Maduro, enquanto o The New York Times relatou que Caracas teria oferecido aos Estados Unidos abrir as suas reservas de petróleo e ouro para as empresas americanas e redirecionar as exportações de petróleo da China para a América do Norte.