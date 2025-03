Trump diz que 'os EUA estão de volta' e defende tarifas em discurso ao Congresso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na última terça-feira, 4, que seu governo está "apenas começando", ao discursar no Congresso americano.

“A América está de volta”, declarou Trump no início de seu discurso, o primeiro de seu segundo mandato e o mais longo da história dos EUA, com uma duração de 1h40.

Ao longo de sua fala, Trump exaltou suas primeiras semanas no cargo, defendeu as tarifas comerciais e destacou o trabalho do bilionário Elon Musk na redução da máquina pública.

Enquanto republicanos ovacionavam o presidente com gritos de "EUA", democratas protestaram com cartazes de "mentiras" e "falso".

O presidente celebrou as "ações rápidas e implacáveis" de seu governo e mencionou os quase 100 decretos assinados e mais de 400 ações executivas adotadas desde sua posse.

Trump também abordou sua polêmica estratégia tarifaria, que impôs tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá e duplicou a tarifa sobre produtos chineses para 20%.

O presidente justificou as medidas afirmando que elas vão fortalecer a economia e gerar empregos. "Tarifas servem para tornar a América rica novamente", disse Trump, acrescentando que pode haver "um pequeno período de ajuste".

Política externa

O presidente também reforçou sua retórica de "América primeiro" na política externa. Em relação à guerra na Ucrânia, Trump leu uma carta do presidente Volodymyr Zelenskyy, na qual o líder ucraniano indicava estar disposto a negociar com a Rússia.

Segundo Trump, Moscou também enviou "fortes sinais" de que deseja paz. "Não seria lindo?", disse o presidente.

Trump também afirmou que seu governo está "recuperando o Canal do Panamá" e reiterou sua ameaça de assumir o controle da Groenlândia. "De um jeito ou de outro, nós vamos conseguir isso", afirmou o presidente.

Embate com democratas

Em tom provocativo, Trump chamou seu antecessor, Joe Biden, de "o pior presidente da história dos EUA" e o responsabilizou pela alta dos preços dos alimentos.

O presidente também se gabou da dimensão de sua vitória eleitoral, apesar de seu 1,5 ponto percentual de vantagem no voto popular ser a menor margem de vitória desde 1968.

Durante o discurso, parlamentares democratas vaiaram e o deputado Al Green chegou a gritar "você não tem um mandato", sendo posteriormente removido do plenário pelo presidente da Câmara, Mike Johnson.

A oposição também criticou as medidas controversas de Trump, como o bloqueio a pessoas trans no esporte feminino e a mudança do nome do Golfo do México.

A líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, pediu que seus colegas comparecessem ao discurso para demonstrar "resistência democrata". No entanto, vários parlamentares, incluindo Alexandria Ocasio-Cortez, boicotaram a sessão e comentaram o discurso nas redes sociais.

Ao final, a senadora democrata Elissa Slotkin, de Michigan, em resposta ao discurso, criticou Trump por "usar sua presidência para dividir o país" e reforçou que "os EUA já enfrentaram momentos de instabilidade política e sempre optaram por avançar".