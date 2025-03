Trump pode aliviar tarifas para Canadá e México após negociações, diz secretário de Comércio

O governo dos Estados Unidos pode anunciar um alívio nas tarifas aplicadas a produtos do Canadá e do México já nesta quarta-feira, 5, segundo o secretário de Comércio, Howard Lutnick. Em entrevista à Fox News, ele afirmou que Donald Trump está ouvindo as propostas dos dois países e busca um meio-termo, mas descartou uma suspensão total das tarifas.

“Os canadenses e mexicanos estiveram ao telefone comigo o dia todo tentando mostrar que farão melhor, e o presidente está ouvindo”, disse Lutnick. “Acho que ele vai encontrar uma solução com eles. Não será uma pausa.”

As tarifas, que entraram em vigor nesta terça-feira, 4, foram justificadas pelo governo como resposta ao fluxo de fentanil e imigrantes para os EUA. Lutnick afirmou que a Casa Branca pode oferecer alívio para produtos que cumpram as regras do Acordo EUA-México-Canadá, assinado durante o primeiro mandato de Trump.

Reação dos mercados e pressão política

As declarações de Lutnick marcaram a primeira sinalização pública de que Trump pode recuar parcialmente na imposição do maior pacote tarifário dos EUA em quase um século. No início do dia, o presidente havia indicado que não abriria exceções para importações do Canadá e do México.

A mudança de tom impulsionou os mercados. Os futuros das bolsas de Nova York registraram reviravolta positiva após o anúncio, com o Dow Jones futuro subindo 0,59%, o S&P 500 avançando 0,75% e o Nasdaq se valorizando 0,86%. O movimento ocorre um dia depois de os mercados globais terem recuado diante da entrada em vigor das tarifas.

No Congresso, parlamentares de ambos os partidos criticaram a medida. O senador republicano Ted Cruz, do Texas, afirmou que espera que os impostos sejam temporários. “Espero que essas tarifas sirvam como um incentivo, como o presidente disse que seriam, e que ele as remova em breve.”

Indústria automotiva pode se beneficiar

O setor automotivo está entre os mais impactados pelas tarifas e pode ser beneficiado por um acordo. As montadoras de Detroit pediram a Trump que isente veículos que atendam aos requisitos do USMCA, argumentando que as novas tarifas prejudicam as cadeias de produção da região.

Executivos e lobistas do setor criticaram a taxação de importações do Canadá e do México, alegando que a medida penaliza fabricantes americanos, cujas fábricas e fornecedores estão concentrados na América do Norte. Se um compromisso for alcançado, o impacto pode reduzir os custos para montadoras e aliviar parte das pressões do mercado.