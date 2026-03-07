Trump diz que Irã 'será atingido com muita força' neste sábado

US President Donald Trump gestures as he arrives at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida on February 27, 2026. Trump is spending the weekend at his Mar-a-Lago resort. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Publicado em 7 de março de 2026 às 10h24.
Última atualização em 7 de março de 2026 às 10h31.
O presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou neste sábado que pretende intensificar a guerra contra o Irã, afirmando em uma publicação na rede Truth Social que “hoje o Irã será atingido com muita força”.
Na postagem, Trump escreveu que áreas e grupos que até agora não estavam na mira dos Estados Unidos estão “sob séria consideração para destruição completa e morte certa”, em resposta ao que descreveu como “mau comportamento” do Irã.
O republicano também mencionou o discurso anterior do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, dizendo que ele teria “se rendido” aos vizinhos do Oriente Médio ao afirmar que o Irã não iria mais atacá-los. Segundo Trump, essa postura seria resultado dos “ataques implacáveis dos EUA e de Israel”.
“Irã não é mais o ‘valentão do Oriente Médio’; agora é ‘O PERDEDOR DO ORIENTE MÉDIO’ e será assim por muitas décadas, até que se renda ou, mais provavelmente, entre em colapso completo”, escreveu.
A publicação ocorre uma semana após o início da operação militar dos Estados Unidos contra o regime iraniano.