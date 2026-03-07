Trump diz que Irã 'será atingido com muita força' neste sábado

O presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou neste sábado que pretende intensificar a guerra contra o Irã, afirmando em uma publicação na rede Truth Social que “hoje o Irã será atingido com muita força”.

Na postagem, Trump escreveu que áreas e grupos que até agora não estavam na mira dos Estados Unidos estão “sob séria consideração para destruição completa e morte certa”, em resposta ao que descreveu como “mau comportamento” do Irã.

'Valentão' do Oriente Médio

O republicano também mencionou o discurso anterior do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, dizendo que ele teria “se rendido” aos vizinhos do Oriente Médio ao afirmar que o Irã não iria mais atacá-los. Segundo Trump, essa postura seria resultado dos “ataques implacáveis dos EUA e de Israel”.

“Irã não é mais o ‘valentão do Oriente Médio’; agora é ‘O PERDEDOR DO ORIENTE MÉDIO’ e será assim por muitas décadas, até que se renda ou, mais provavelmente, entre em colapso completo”, escreveu.

A publicação ocorre uma semana após o início da operação militar dos Estados Unidos contra o regime iraniano.