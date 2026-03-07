Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que Irã 'será atingido com muita força' neste sábado

Presidente dos EUA falou que o país persa 'não é mais o valentão do Oriente Médio'

US President Donald Trump gestures as he arrives at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida on February 27, 2026. Trump is spending the weekend at his Mar-a-Lago resort. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

US President Donald Trump gestures as he arrives at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida on February 27, 2026. Trump is spending the weekend at his Mar-a-Lago resort. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 7 de março de 2026 às 10h24.

Última atualização em 7 de março de 2026 às 10h31.

O presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou neste sábado que pretende intensificar a guerra contra o Irã, afirmando em uma publicação na rede Truth Social que “hoje o Irã será atingido com muita força”.

Na postagem, Trump escreveu que áreas e grupos que até agora não estavam na mira dos Estados Unidos estão “sob séria consideração para destruição completa e morte certa”, em resposta ao que descreveu como “mau comportamento” do Irã.

'Valentão' do Oriente Médio

O republicano também mencionou o discurso anterior do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, dizendo que ele teria “se rendido” aos vizinhos do Oriente Médio ao afirmar que o Irã não iria mais atacá-los. Segundo Trump, essa postura seria resultado dos “ataques implacáveis dos EUA e de Israel”.

“Irã não é mais o ‘valentão do Oriente Médio’; agora é ‘O PERDEDOR DO ORIENTE MÉDIO’ e será assim por muitas décadas, até que se renda ou, mais provavelmente, entre em colapso completo”, escreveu.

A publicação ocorre uma semana após o início da operação militar dos Estados Unidos contra o regime iraniano.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpIrã - PaísEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Guerra na Ucrânia: ataque de míssil russo mata civis em Kharkiv

Ataque com drone próximo ao aeroporto de Dubai amplia tensão no Golfo; veja vídeo

Presidente do Irã promete não atacar vizinhos enquanto guerra continuar

Quando a Guerra no Irã vai acabar? Veja 2 cenários possíveis

Mais na Exame

Mundo

Guerra na Ucrânia: ataque de míssil russo mata civis em Kharkiv

Casual

Com alma de Volvo e sotaque coreano, Koleos chega em abril para ser Renault de luxo

Future of Money

Inovação além do discurso

Brasil

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Rio Grande do Norte?