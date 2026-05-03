EUA lançam operação para buscar dois soldados desaparecidos no Marrocos

Dois soldados americanos desaparecidos desde o sábado, 2, quando participavam de um treinamento no sul do Marrocos, estão sendo buscados por forças americanas, marroquinas e aliadas.

Os militares foram vistos pela última vez perto de penhascos e podem ter caído no oceano, de acordo com uma autoridade do Ministério da Defesa dos EUA à agência de notícias AFP.

A operação de busca inclui ações por terra, mar e ar na Área de Treinamento de Cap Draa. A busca prosseguia neste domingo até por volta das 17h do horário de Brasília, ainda segundo a agência.

"Posso confirmar que este incidente não está relacionado ao terrorismo, mas parece tratar-se de um acidente. Os relatos iniciais sugerem que os dois soldados podem ter caído no oceano", afirmou a fonte.

O jornal americano Wall Street Journal noticiou que os dois militares desaparecidos saíram para uma excursão após o fim do treinamento.

A rede CBS, dos Estados Unidos, indicou que um dos seus jornalistas no local ouviu helicópteros "durante toda a noite" e na madrugada de domingo, depois de uma "contagem de efetivos em toda a base" ter revelado a ausência dos soldados.

Participam da busca helicópteros, embarcações, drones, alpinistas e mergulhadores.