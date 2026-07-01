Trump diz que Cuba está se aproximando da órbita dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira, que Cuba está "se aproximando" de Washington, em meio ao aumento da pressão exercida por seu governo sobre a ilha por meio de sanções econômicas e diplomáticas.

A declaração ocorreu durante a inauguração do novo prédio da Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, em Medora, no estado de Dakota do Norte. No discurso, Trump disse que, "depois de muitas, muitíssimas décadas", Cuba estaria mais próxima dos Estados Unidos.

A fala ocorre cerca de um mês após o Departamento do Tesouro ampliar as sanções contra integrantes da cúpula política cubana. Em junho, o governo americano também adotou medidas contra empresas que prestam serviços ao país caribenho.

A Casa Branca mantém uma estratégia de aumento da pressão econômica sobre Havana. Ao bloqueio que afeta o fornecimento de petróleo ao país, a administração Trump acrescentou restrições voltadas a entidades estrangeiras que atuam em setores considerados estratégicos para a economia cubana, entre eles energia, defesa, mineração e serviços financeiros.

Também nesta quarta-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou a detenção de um cidadão cubano acusado de atuar como "agente subversivo" no país. Segundo as autoridades americanas, Carlos Antonio Lloga Domínguez permanece sob custódia enquanto aguarda, ao lado da esposa e do filho, a conclusão do processo de expulsão.

Em comunicado, o Departamento de Estado afirmou que Lloga Domínguez trabalhou por mais de dez anos para o Instituto Cubano de Amizade com os Povos (Icap). O órgão americano classifica a instituição como a principal organização de influência e inteligência vinculada ao governo cubano em território dos Estados Unidos.

Durante o evento em Dakota do Norte, Trump também citou ações adotadas por sua administração em relação à Venezuela e ao Irã ao destacar iniciativas de política externa de seu governo.