Trump diz que Cuba buscará 'acordo' com EUA e voltará a ser 'livre'

Segundo a agência EFE, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 31, que Cuba buscará um acordo com Washington após o anúncio de tarifas para os países que fornecem petróleo à ilha. Em declaração a jornalistas a bordo do Air Force One, o republicano disse acreditar que Cuba “voltará a ser livre”.

Trump reagia a comentários da presidente do México, Claudia Sheinbaum, que alertou para uma possível crise humanitária caso o fornecimento de petróleo à ilha seja interrompido.

"Não há motivo para haver uma crise humanitária. Acredito que eles provavelmente virão até nós e vão querer fazer um acordo. Então, Cuba voltará a ser livre", afirmou o presidente, segundo a EFE.

Trump ainda declarou que Cuba está em uma situação muito ruim, uma vez que dependia do petróleo e do dinheiro da Venezuela, que, segundo ele, "não estão mais chegando" após a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em 3 de janeiro.

Ele também afirmou que Sheinbaum teria sido “muito boa” por, segundo ele, ter aceitado interromper o envio de petróleo mexicano à ilha — informação que não foi confirmada oficialmente pelo governo mexicano.

Na última quinta-feira, 29, Trump assinou uma ordem executiva impondo tarifas aos países que exportam petróleo para Cuba.

O governo cubano classificou a medida como “fascista” e afirmou que ela representa um “estrangulamento energético”. Sheinbaum, por sua vez, declarou que o México buscará “diferentes alternativas” para apoiar o povo cubano.