Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que Cuba buscará 'acordo' com EUA e voltará a ser 'livre'

"Acredito que eles provavelmente virão até nós e vão querer fazer um acordo", afirmou

Presidente dos EUA, Donald Trump: 'Acredito que eles provavelmente virão até nós e vão querer fazer um acordo', disse.

Presidente dos EUA, Donald Trump: 'Acredito que eles provavelmente virão até nós e vão querer fazer um acordo', disse.

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 11h18.

Última atualização em 1 de fevereiro de 2026 às 11h35.

Segundo a agência EFE, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 31, que Cuba buscará um acordo com Washington após o anúncio de tarifas para os países que fornecem petróleo à ilha. Em declaração a jornalistas a bordo do Air Force One, o republicano disse acreditar que Cuba “voltará a ser livre”.

Trump reagia a comentários da presidente do México, Claudia Sheinbaum, que alertou para uma possível crise humanitária caso o fornecimento de petróleo à ilha seja interrompido.

"Não há motivo para haver uma crise humanitária. Acredito que eles provavelmente virão até nós e vão querer fazer um acordo. Então, Cuba voltará a ser livre", afirmou o presidente, segundo a EFE.

Trump ainda declarou que Cuba está em uma situação muito ruim, uma vez que dependia do petróleo e do dinheiro da Venezuela, que, segundo ele, "não estão mais chegando" após a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em 3 de janeiro.

Ele também afirmou que Sheinbaum teria sido “muito boa” por, segundo ele, ter aceitado interromper o envio de petróleo mexicano à ilha — informação que não foi confirmada oficialmente pelo governo mexicano.

Na última quinta-feira, 29, Trump assinou uma ordem executiva impondo tarifas aos países que exportam petróleo para Cuba.

O governo cubano classificou a medida como “fascista” e afirmou que ela representa um “estrangulamento energético”. Sheinbaum, por sua vez, declarou que o México buscará “diferentes alternativas” para apoiar o povo cubano.

Acompanhe tudo sobre:CubaDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Costa Rica vai às urnas neste domingo para eleger novo presidente do país

Líder do Irã diz que não teme EUA e promete resposta dura a ataques

Trump diz que China é bem-vinda para negociar petróleo com Venezuela

Zelensky anuncia retomada de negociações com Rússia e EUA em Abu Dhabi

Mais na Exame

Negócios

Ela começou no cheque especial um negócio de moda que hoje fatura milhões

Future of Money

Do experimento à infraestrutura: ativos digitais passam de fase

Mundo

Costa Rica vai às urnas neste domingo para eleger novo presidente do país

Mercados

DHL troca Miami por Brasil e coloca GRU e VCP como protagonistas logísticos