Trump declara apoio a Orbán antes das eleições na Hungria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira, 5, apoio à reeleição do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, às vésperas das eleições gerais marcadas para 12 de abril.

Em publicação na plataforma Truth Social, Trump classificou Orbán como um aliado e manifestou apoio à sua permanência no cargo. O premiê húngaro é um apoiador declarado do presidente americano.

O endosso ocorre em um momento delicado para o governo húngaro. O partido de Orbán aparece atrás nas pesquisas há meses, em um cenário marcado por estagnação econômica, aumento do descontentamento com os serviços públicos e repercussões de escândalos relacionados à política de proteção da infância.

As eleições de abril são vistas como um teste crucial para a continuidade do projeto político do líder direitista no comando do país europeu.

*Com informações da AFP