Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Orbán encontra Eduardo Bolsonaro e critica 'caça às bruxas' no Brasil

Primeiro-ministro da Hungria afirmou estar 'firmemente ao lado dos Bolsonaro' e disse que perseguições políticas 'não têm lugar na democracia'

Viktor Orbán e Eduardo Bolsonaro: encontro aconteceu na embaixada da Hungria em Washington (Orbán Viktor/X/Divulgação)

Viktor Orbán e Eduardo Bolsonaro: encontro aconteceu na embaixada da Hungria em Washington (Orbán Viktor/X/Divulgação)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14h00.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, se reuniu na noite de quinta-feira, 6, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em Washington, nos Estados Unidos, e criticou o que chamou de “caças às bruxas políticas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Nas redes sociais, Orbán afirmou que está “firmemente ao lado dos Bolsonaro” e publicou uma foto do encontro na embaixada da Hungria.

“Estamos firmemente ao lado dos Bolsonaros nestes tempos difíceis, amigos e aliados que nunca desistem. Continuem lutando: caças às bruxas políticas não têm lugar na democracia, a verdade e a justiça devem prevalecer!”, escreveu o premiê.

Eduardo Bolsonaro também repercutiu o encontro em suas redes e afirmou ter relatado a Orbán o que considera abusos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra seu pai e apoiadores.

“Pude expor a ele, em detalhes, os abusos que Moraes e a Suprema Corte têm imposto a Jair Bolsonaro, sua família e apoiadores, perseguição que tanto Orbán quanto Trump classificam como uma verdadeira ‘caça às bruxas’”, publicou o deputado.

Julgamento no STF

As articulações de Eduardo nos Estados Unidos para tentar pressionar por sanções contra autoridades brasileiras levaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) a denunciá-lo por coação no processo da trama golpista, em setembro.

O STF deve julgar o recebimento da denúncia neste mês, entre os dias 14 e 25 de novembro, em sessão virtual da Primeira Turma. Caso a denúncia seja aceita, será aberta uma ação penal — o julgamento do mérito, com eventual condenação ou absolvição, ocorrerá em fase posterior.

*Com informações do Globo

Acompanhe tudo sobre:HungriaEduardo Bolsonaro

Mais de Mundo

Trump minimiza papel do Hamas e diz que trégua em Gaza funciona bem

Países podem usar lucro do petróleo para custear transição energética, diz Lula

EUA se prepara para 'caos aéreo' com redução do número de voos

Trump diz que anulação de tarifas pela Suprema Corte seria catastrófica

Mais na Exame

Pop

Grammy 2026: Lady Gaga, Sabrina Carpenter e Bad Bunny estão entre os indicados; veja lista

Inteligência Artificial

Empresas brasileiras avançaram na IA? Nova pesquisa busca a resposta

Mercados

Ibovespa opera em leve queda e perde os 153 mil pontos

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: estudo revela que cabeleireiros movimentam mais de R$ 130 bi por ano