Trump culpa "esquerda radical" por instigar e financiar os protestos de Los Angeles

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou neste domingo, 8, a "esquerda radical" por estar por trás dos protestos e tumultos em Los Angeles, cidade que hoje enfrenta seu terceiro dia de confrontos entre manifestantes e autoridades após grandes batidas migratórias.

"Esses protestos da esquerda radical, por instigadores e, muitas vezes, manifestantes pagos, não serão tolerados. Além disso, a partir de agora, máscaras não serão permitidas nos protestos. O que essas pessoas têm a esconder e por quê? Mais uma vez, obrigado à Guarda Nacional por um trabalho bem feito!", escreveu Trump em sua conta na rede social Truth Social sobre os confrontos que ocorreram em diferentes partes de Los Angeles e que resultaram em dezenas de prisões.

Na publicação, o mandatário aproveitou a oportunidade para criticar o "incompetente" governador democrata Gavin Newsom, a quem ele rebatizou de forma depreciativa de "Newscum" (um trocadilho com o som de seu sobrenome), e a prefeita Karen Bass: "Vejam como eles lidaram com os incêndios", disse Trump.

Por sua vez, Bass expressou dúvidas sobre o envio de 2 mil soldados da Guarda Nacional pelo governo Trump para Los Angeles.

"Não acho necessário porque confio no Departamento de Polícia de Los Angeles e em outras agências de segurança pública de Los Angeles para lidar com as coisas em Los Angeles", disse a prefeita à emissora "ABC" na manhã deste domingo.

Ontem, após a notícia de que Trump enviaria tropas da Guarda Nacional para Los Angeles, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, foi além e ameaçou enviar fuzileiros navais americanos "se a violência continuar".

Isso provocou uma forte reação do governador da Califórnia, que chamou a ação de "comportamento descontrolado".

Ontem, as manifestações se concentraram na cidade de Paramount, onde mais de 50 veículos federais realizaram uma operação de imigração em uma empresa.

Ativistas e membros da comunidade protestaram, tentando evitar prisões, mas por mais de duas horas, agentes federais repeliram os manifestantes com gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral.

Várias pessoas ficaram feridas entre os manifestantes atingidos por balas de borracha e granadas.

As autoridades usaram táticas militares para dispersar os manifestantes e, assim, retirar os detidos.

O Departamento de Segurança Interna reclamou da resposta, que resultou em vandalismo e pichações contra o prédio federal e veículos da agência de imigração na noite de sexta-feira, após o primeiro dia de operações de imigração em ao menos sete locais de Los Angeles.