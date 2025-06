Trump enviará 2 mil soldados da Guarda Nacional para Los Angeles devido a protestos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 7, que vai intervir para acabar com os protestos que eclodiram em Los Angeles, em meio a uma série de operações migratórias realizadas na região nos últimos dois dias.

“Se o governador Gavin Newscum (forma usada por Trump para mesclar Newsom e "scum", palavra que significa "escória" em inglês), da Califórnia, e a prefeita Karen Bass, de Los Angeles, não conseguem fazer seu trabalho, o que todos sabem que não conseguem, então o governo federal intervirá e resolverá o problema”, disse o presidente americano em uma mensagem em sua rede social Truth Social.

A advertência foi feita logo após Tom Homan, nomeado por Trump como czar da fronteira, dizer em uma entrevista à rede de televisão "Fox News" que a Casa Branca enviará a Guarda Nacional dos EUA às ruas de Los Angeles, após dois dias de protestos gerados por várias batidas do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega (ICE) em locais de trabalho.

Por sua vez, Newsom declarou neste sábado em um comunicado que “o governo federal está assumindo o controle da Guarda Nacional da Califórnia e enviará 2 mil soldados”.

“Esta medida é deliberadamente provocativa e só vai intensificar as tensões”, acrescentou o político do Partido Democrata, após criticar as batidas policiais que começaram na sexta-feira.

Neste sábado, as manifestações se concentraram na cidade de Paramount, onde mais de 50 veículos federais realizaram uma operação migratória em uma empresa.

Ativistas e membros da comunidade local protestaram tentando impedir as detenções, mas por mais de duas horas os agentes federais os repeliram com gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Várias pessoas ficaram feridas entre os manifestantes.

As autoridades utilizaram táticas militares para dispersar os manifestantes e retirar os detidos.