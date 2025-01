Trump confirma contatos com Moscou para repatriar vítimas russas de acidente aéreo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na quinta-feira, 30, que houve contatos com a Rússia para repatriar as vítimas russas do acidente aéreo ocorrido na quarta-feira à noite em Washington, quando chocaram um avião de passageiros e um helicóptero.

"Já entramos em contato com a Rússia e a resposta é sim, vamos facilitar (o repatriamento)", respondeu o presidente em entrevista coletiva na Casa Branca.

Um repórter perguntou a Trump se ele havia falado diretamente com o mandatário russo, Vladimir Putin, sobre o acidente, ao que o presidente dos EUA respondeu: "Não, não sobre isso". A Casa Branca, no entanto, não relatou nenhuma comunicação entre os dois líderes.

O republicano confirmou que havia outras nacionalidades entre as vítimas, além de americanos e russos, mas disse que as autoridades fornecerão mais detalhes posteriormente.

O acidente ocorreu quando um helicóptero militar, com três pessoas a bordo, e uma aeronave comercial Bombardier CRJ700, da American Eagle (subsidiária regional da American Airlines), com 60 passageiros e quatro tripulantes, colidiram ontem por volta das 20h48 (hora local) no momento de aproximação deste último ao Aeroporto Ronald Reagan (DCA), na capital americana.

As autoridades estão descartando a possibilidade de sobreviventes no acidente aéreo, o mais mortal nos Estados Unidos desde 2001.

O Kremlin e vários meios de comunicação russos alegaram que vários patinadores e treinadores russos estavam a bordo do avião.

"Inna Volyanskaya, medalhista de bronze na patinação em dupla no campeonato da União Soviética, estava entre os passageiros do avião que caiu em Washington", informou a agência de notícias estatal russa "TASS".

O canal do Telegram Shot informou que o patinador russo Maxim Naumov também estava no avião.