EUA congelam financiamento federal para ONGs que atendem migrantes

O governo dos Estados Unidos congelou os fundos de ajuda federal para ONGs que prestam serviços relacionados a imigrantes, segundo um documento do Departamento de Segurança Interna (DHS) ao qual a EFE teve acesso.

No memorando, assinado por Kristi Noem, a indicada pelo presidente do país, Donald Trump, para chefiar essa pasta, o DHS expressa “preocupações” de que os fundos do governo estejam sendo usados para “atividades ilegais”, como “promover ou induzir a migração ilegal”.

A diretriz orienta a equipe do DHS a fazer uma avaliação de todas as ONGs que “tocam de alguma forma” na questão da migração e a produzir um relatório com as ferramentas legais para investigar se elas estão usando o dinheiro para “fins ilegais”.

Em uma entrevista ontem na rede de televisão "Fox News", Noem afirmou que o governo federal gastou “centenas de milhões de dólares” em financiamento para ONGs que “facilitam a invasão dos EUA”.

“Não vamos gastar nem mais um centavo para ajudar na destruição deste país”, enfatizou.

O governo Trump equiparou a imigração ilegal a uma “invasão” e instruiu as forças militares do país a se deslocarem para a fronteira para repeli-la.

O DHS aloca centenas de milhões de dólares todos os anos em subsídios para organizações sem fins lucrativos, incluindo organizações religiosas ou especializadas em comunidades marginalizadas.

O financiamento do DHS, especialmente da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema), tem sido objeto de análise e críticas de políticos do Partido Republicano, o mesmo de Trump.

Em estados com governadores republicanos, como o Texas, autoridades locais processaram ONGs que atendem migrantes em cidades na fronteira com o México, como a Catholic Charities.

Várias dessas organizações recebem dinheiro da Fema por meio de seu programa Shelter and Services (Abrigo e Serviços) para atender às necessidades das pessoas depois que elas são liberadas da custódia da Patrulha de Fronteira.

No ano fiscal de 2024, esse programa recebeu US$ 650 milhões, de acordo com dados da Fema. Em comparação, o orçamento anual total do DHS foi de US$ 91,515 bilhões.