Manter um robô humanoide pode custar o mesmo que um Ônix ou HB20

Custo anual de até R$ 50 mil equipara robôs domésticos a carros populares usados no Brasil

Robôs: quanto vai custar ter um? (Engineered Arts/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09h11.

Manter um robô humanoide em casa deve exigir o mesmo orçamento destinado a um Chevrolet Onix ou um Hyundai HB20 usados. Segundo projeções do setor, o custo anual estimado para fazer a manutenção de um robô anualmente gira em torno de US$ 10 mil — cerca de R$ 50 mil na cotação atual.

Esse valor corresponde à faixa de preços de modelos populares do mercado brasileiro, como o Onix 1.0 LT (2018–2020), avaliado em R$ 52 mil, e o HB20 (2014–2018), com preços entre R$ 50 mil e R$ 54 mil.

O valor cobre despesas com energia, atualizações de software, peças de reposição e suporte técnico. A previsão é que esses robôs ganhem espaço em residências com renda anual superior a US$ 200 mil, inicialmente nos Estados Unidos.

Para comprar um robô, entretanto, é preciso desembolsar mais dinheiro, já que eles custam entre US$ 20 mil e US$ 30 mil. Os US$ 10 mil, então, serviriam para a manutenção anual.

Uso doméstico, preço industrial

As funções esperadas incluem tarefas de limpeza, segurança, cuidado com idosos e manutenção. A Morgan Stanley projeta que, até 2050, 10% das residências norte-americanas terão ao menos um robô humanoide. Em famílias de alta renda, a presença pode atingir 33%.

O custo de aquisição já vem caindo. Robôs que custavam entre US$ 50 mil e US$ 250 mil agora estão na faixa de US$ 30 mil a US$ 150 mil. A redução foi impulsionada pela maior disponibilidade de componentes e ganhos de escala na produção.

A Tesla aposta que seu modelo Optimus estará disponível no mercado em 2026 ou 2027. Para o Barclays, o setor pode movimentar até US$ 200 bilhões até 2035 — tornando os robôs humanoides tão comuns quanto os carros na garagem.

