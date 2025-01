Um avião comercial da American Airlines, operado por sua subsidiária regional American Eagle, colidiu no ar com um helicóptero militar Black Hawk na noite de quarta-feira, 29, próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, D.C.

O acidente, que ocorreu por volta das 22h48, no horário de Brasília, resultou na queda das duas aeronaves no rio Potomac, mobilizando uma grande operação de resgate.

A bordo do voo 5342 da American Eagle estavam 60 passageiros e quatro tripulantes. No helicóptero, um Black Hawk do Exército dos EUA, havia três militares. As autoridades ainda não divulgaram um número oficial de vítimas, mas fontes policiais informaram à imprensa que não há sobreviventes.

Após a colisão, todas as operações de pouso e decolagem no Aeroporto Ronald Reagan foram temporariamente suspensas, conforme informou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês). Os destroços das aeronaves caíram no rio Potomac, dificultando os trabalhos das equipes de resgate devido às baixas temperaturas da água e à correnteza forte.

"Estamos enfrentando condições extremamente desafiadoras, mas seguimos empenhados em recuperar os corpos e os destroços", afirmou um oficial do Corpo de Bombeiros de Washington, segundo a AP News.

Equipes especializadas em resgates aquáticos continuam as buscas na manhã desta quinta-feira, 31. Segundo a Bloomberg, os destroços principais foram localizados a cerca de 1,5 quilômetro ao sul da pista principal do aeroporto, mas partes menores podem ter se espalhado pelo rio.

O que se sabe sobre os passageiros

A Federação de Patinação Artística dos Estados Unidos confirmou que patinadores, treinadores e familiares estavam a bordo do voo.

Eles retornavam do Acampamento Nacional de Desenvolvimento, realizado em conjunto com o Campeonato de Patinação Artística dos EUA, em Wichita, Kansas.

"Estamos devastados por esta tragédia indescritível e guardamos as famílias das vítimas muito perto de nossos corações", declarou a organização em comunicado.

Pentágono abre investigação sobre acidente

O Pentágono anunciou que iniciou uma investigação oficial para apurar as causas da colisão, sendo este o primeiro grande desafio do recém-nomeado secretário de Defesa, Pete Hegseth.

As principais linhas de investigação incluem:

Possível falha de comunicação entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo, uma vez que o espaço aéreo sobre Washington, D.C., é rigidamente controlado.

e o controle de tráfego aéreo, uma vez que o espaço aéreo sobre Washington, D.C., é rigidamente controlado. Problemas técnicos nos sistemas de alerta e prevenção de colisões das aeronaves.

das aeronaves. Fatores climáticos e a possível influência das condições meteorológicas na noite do acidente.

Segundo a Bloomberg, os investigadores esperam recuperar rapidamente as caixas-pretas das aeronaves para esclarecer o que levou à colisão.

A colisão aérea gerou preocupação sobre a segurança do espaço aéreo em Washington, D.C., uma das regiões mais vigiadas dos EUA. O incidente paralisou temporariamente as operações do Aeroporto Ronald Reagan, impactando centenas de voos domésticos e internacionais.

Além disso, o acidente reforçou debates sobre a segurança operacional de aeronaves militares e civis compartilhando o mesmo espaço aéreo.

Especialistas apontam que, embora colisões aéreas sejam raras, o crescimento da movimentação aérea e a presença constante de aeronaves militares em áreas urbanas podem exigir novas regulamentações para evitar tragédias semelhantes.

As operações de resgate e recuperação dos destroços continuam, enquanto autoridades federais e militares trabalham para entender o que levou à colisão. O governo dos EUA deve apresentar um relatório preliminar nas próximas semanas, com as primeiras conclusões sobre o acidente.