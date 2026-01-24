Universidades chinesas desbancam Harvard e dominam ranking de publicação acadêmica

O mais recente ranking publicado pelo Centro de Estudos Científicos e Tecnológicos (CWTS), conectado à Universidade de Leiden, na Holanda, revela as 10 universidades com o maior número de pesquisas publicadas em 2025. A China domina a lista com 8 representantes, incluindo os dois primeiros colocados, que ultrapassam até mesmo Harvard.

Desde 2020, a China vem investindo bilhões de dólares em pesquisa científica e desenvolvimento. Dados oficiais do governo apontam que, apenas em 2024, os gastos nessa área ultrapassaram os 3,6 trilhões de yuan (US$520 bilhões). E o esforço que trouxe frutos: com 878.300 artigos publicados em 2024, comparados aos 26.200 em 2020, a China se tornou oficialmente o país mais academicamente produtivo do mundo.

O crescimento é projetado para continuar em 2026, conforme a China ajusta suas políticas em relação ao décimo quinto plano dos 5 anos, que abrangerá os anos de 2026-2030.

O atual plano enfatiza atingir um “alto nível de autossuficiência científica e tecnológica” a fim de acelerar o desenvolvimento de tecnologias chave dentro do país. Um editorial publicado pelo jornal acadêmico The Lancet aponta que a emergência da China como um líder global de pesquisa altera profundamente o cenário científico global.

A apuração descreve a estratégia chinesa como “coordenada pelo Estado e orientada por missões, direcionando vastos recursos para áreas específicas, como semicondutores e materiais avançados”.

Ranking das 10 universidades mais publicadas de 2025, divulgado pelo CWTS Leiden University. A coluna P destacada em cinza revela o número total de publicações, com P (top 10%) representando o número de publicações consideradas no top 10% de seus campos e PP (top 10%) revelando a proporção de publicações nesse percentil (CWTS Leiden University/Divulgação). (Divulgação CTWS Leiden University/Internet)

Integridade acadêmica: quantidade vs qualidade

Apesar dos evidentes resultados, a estratégia tem seus lados negativos, continua o levantamento:

“A negligência da pesquisa movida pela curiosidade acarreta o risco de perder descobertas transformadoras e inesperadas. Existem disparidades e desigualdades geográficas no financiamento da pesquisa, com concentração no leste da China e em algumas instituições de ponta. Os pesquisadores chineses estão sendo incentivados a publicar uma proporção definida de seus trabalhos em plataformas acadêmicas nacionais para reforçar a autossuficiência e fortalecer o portfólio nacional de publicações — a longo prazo, essa tendência poderá remodelar o cenário global da publicação científica", releva o levantamento, reiterando que o desenvolvimento científico global depende de transparência e cooperação ao invés de isolamento e autossuficiência.

A pressão sobre pesquisadores na China, combinada pelo cenário acadêmico competitivo, analisa o editorial, deu origem a uma grande quantidade dos chamados “paper mills”: empresas fraudulentas dentro da academia que publicam pesquisas de baixa qualidade, com frequência plagiadas, e vendem créditos de autoria para esses estudos.

Uma apuração do Financial Times revela que, segundo analistas, a produção impressionante da China é acompanhada por uma significativa base de pesquisas fraudulentas e de baixa qualidade. O veículo reporta que acadêmicos reclamam da pressão esmagadora para publicar e conseguir boas posições em universidades de pesquisa.

Falando ao Financial Times anonimamente, um professor de Física de uma importante universidade de Pequim diz: “Para sobreviver na academia chinesa, temos muitos indicadores chave de performance para satisfazer. Então, quando publicamos, focamos em quantidade acima de qualidade. Quando potenciais empregadores olham para nossos currículos, é muito mais fácil para eles julgarem o volume da nossa produção do que a qualidade da nossa pesquisa”.

Em referência à sua própria base de dados, o jornal acadêmico reconhece as contribuições chinesas mas corrobora as preocupações de fraude.

“As submissões da China para os periódicos The Lancet aumentaram acentuadamente na última década e publicamos artigos que demonstram que a China é líder em qualidade de pesquisa, e não apenas em quantidade. No entanto, também observamos estudos, particularmente ensaios clínicos, que não atendem consistentemente aos padrões internacionais para o desenho de ensaios", diz trecho do editorial. "É evidente a necessidade de reforçar a adesão às normas globais e aos padrões de reporte estabelecidos, à medida que a China aprofunda seu envolvimento na colaboração e liderança global.”

Em 2025, como parte de uma “tentativa urgente” de responder a esses problemas, continua o editorial do The Lancet, o governo chinês intensificou a repressão contra as paper mills e lançou uma campanha nacional para lidar com a situação.

“No nível institucional”, diz a apuração, “o treinamento em integridade na pesquisa tornou-se obrigatório em muitas das principais universidades da China.” Essas medidas, analisa o jornal acadêmico, são essenciais para preservar a confiança internacional nas contribuições chinesas, cada vez mais presentes e importantes.