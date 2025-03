Trump ameaça taxar vinho e champanhe da União Europeia em 200%

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre vinhos, champanhes e outras bebidas alcoólicas da Europa — a mais recente escalada em uma guerra comercial crescente entre os Estados Unidos e a União Europeia.

Em seu perfil na rede social TruthSocial, Trump afirmou que avançaria com as tarifas de importação caso a UE não revogasse um imposto sobre o uísque dos EUA, uma medida adotada como retaliação às tarifas de aço e alumínio de Trump, que entraram em vigor na quarta-feira, 12.

“Se essa tarifa não for removida imediatamente, os EUA logo aplicarão uma tarifa de 200% sobre TODOS OS VINHOS, CHAMPANHES E PRODUTOS ALCOÓLICOS VINDOS DA FRANÇA E OUTROS PAÍSES REPRESENTADOS PELA UE,” disse Trump sobre as tarifas ao uísque. “Isso será ótimo para os negócios de vinhos e champanhes nos EUA.”

A Comissão Europeia anunciou na quarta que aplicará tarifas "proporcionais" sobre produtos dos Estados Unidos a partir de 1º de abril, em resposta às tarifas de 25% impostas pelos EUA sobre aço e alumínio. As contramedidas europeias afetarão produtos no valor de cerca de 26 bilhões de euros e terão efeito imediato.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, lamentou as medidas do governo Trump, destacando que elas são prejudiciais tanto para empresas quanto para consumidores. No entanto, a UE se mantém aberta para negociações, destacando que as tarifas podem ser revertidas caso uma solução negociada seja encontrada.

As contramedidas europeias visam produtos como soja, carne bovina, frango, além de motocicletas Harley-Davidson, Bourbon e iates. A Comissão também pediu ao comissário de Comércio, Maros Sefcovic, para reiniciar as conversas com os EUA.