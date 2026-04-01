Trump ameaça sair da Otan em meio à guerra com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pode retirar o país da Otan caso aliados europeus não ajudem a conter o bloqueio do Estreito de Ormuz, em meio à escalada da guerra com o Irã.

A declaração, feita ao Telegraph, ocorre enquanto o conflito pressiona o mercado global de energia.

Segundo a Agência Internacional de Energia, o impacto sobre a oferta de petróleo deve dobrar em abril na comparação com março, ampliando os riscos de escassez e alta de preços.

Trump eleva pressão sobre aliados e sinaliza saída rápida

Em entrevista ao jornal britânico Telegraph, Trump afirmou que nunca confiou plenamente na Otan e indicou que pode avançar para uma saída formal da aliança.

O presidente condicionou o compromisso dos EUA a uma atuação mais direta da Europa na reabertura do Estreito de Ormuz.

Ao mesmo tempo, ele sinalizou que a participação americana na guerra pode ser encerrada em breve.

“Vamos sair muito em breve”, disse, ao mencionar um prazo de duas a três semanas, mesmo sem acordo com Teerã.

Impacto no petróleo deve dobrar em abril

De acordo com o diretor da IEA, Fatih Birol, à Reuters, a perda de oferta global de petróleo em abril será o dobro da registrada em março, refletindo a interrupção prolongada do fluxo energético na região.

O principal efeito imediato tem sido a escassez de diesel e querosene de aviação, inicialmente na Ásia, com expectativa de avanço para a Europa nas próximas semanas.

Responsável por cerca de um quinto do comércio global de petróleo e gás, o Estreito de Ormuz segue como ponto central da crise, pressionando cadeias produtivas e elevando os custos de energia.

Negociação segue no radar dos EUA

Apesar do tom mais duro, o governo americano mantém a aposta em uma solução diplomática.

O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que há possibilidade de uma reunião direta com autoridades iranianas e que o fim do conflito está no horizonte, embora não imediato.

A Casa Branca informou que Trump fará um pronunciamento à nação ainda nesta quarta-feira com atualizações sobre a guerra e seus desdobramentos.