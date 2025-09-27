Mundo

Trump ordena envio de tropas para Portland e fala em uso de 'força total' contra Antifa

O ex-presidente ainda autorizou o uso de “força total”, caso julgue necessário, para conter as ações descritas como ofensivas contra o governo

Da redação, com agências
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 12h15.

Última atualização em 27 de setembro de 2025 às 12h32.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou neste sábado, 27, o envio de tropas para a cidade de Portland, no noroeste do país. O anúncio foi feito em sua rede social, a Truth Social.

Na publicação, Trump declarou que as tropas devem atuar tanto na defesa de Portland quanto na proteção de instalações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) que estariam sob ataque do movimento Antifa e de outros “terroristas domésticos".

"A pedido da secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, estou instruindo o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra, e todas as nossas instalações sitiadas do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) contra ataques da Antifa e outros terroristas nacionais", escreveu Trump.

"Também autorizo o uso de força total, se necessário", acrescentou, sem especificar o que significa "força total".

*Com AFP e Agência O Globo

