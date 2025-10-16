Helicópteros de elite dos EUA sobrevoam o Caribe a menos de 150 km da Venezuela, diz jornal

Helicópteros de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos parecem ter voado em águas caribenhas a menos de 145 quilômetros da costa da Venezuela nos últimos dias, de acordo com uma análise visual do jornal americano Washington Post. A movimentação ocorre em meio à ampliação das ações militares americanas na região — que já incluem ataques a pelo menos cinco embarcações, com 27 mortos — e à autorização do presidente dos EUA, Donald Trump, para que a CIA conduzisse operações secretas dentro do país, mirando o governo de Nicolás Maduro.

Em entrevista ao Washington Post, uma autoridade americana, que falou sob condição de anonimato, afirmou que os helicópteros participavam de exercícios de treinamento, mas admitiu que as manobras poderiam servir como preparação para uma operação ampliada contra supostos traficantes de drogas — incluindo, potencialmente, missões dentro da Venezuela.

Washington já afirmou que está em “conflito armado” com traficantes de drogas. Desde o primeiro ataque americano próximo da costa venezuelana, no início de setembro, pelo menos cinco embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico foram abatidas pelo Exército dos EUA, deixando 27 mortos. O último incidente, registrado na terça-feira, matou seis pessoas. Legisladores e especialistas jurídicos classificam as ações como "assassinatos de pessoas suspeitas". No início do mês, imagens que circularam nas redes sociais mostraram helicópteros MH-6 Little Bird e MH-60 Black Hawk sobrevoando o mar caribenho perto de plataformas de petróleo e gás. A análise visual do Post indica que as aeronaves estavam voando ao largo da costa nordeste de Trinidad e Tobago, a cerca de 145 quilômetros da costa venezuelana.

Segundo Mark Cancian, consultor sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, as aeronaves provavelmente são operadas pelo 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais — a mesma unidade responsável por missões de alto risco, como o ataque que matou Osama bin Laden no Paquistão, em 2011. "A inclusão dos Little Birds, pequenas aeronaves de ataque projetadas para inserir operadores no solo e fornecer apoio aéreo aproximado, sugere preparativos para potenciais missões que podem incluir tropas americanas em solo", afirmou Cancian em entrevista ao Post, acrescentando que os Black Hawks "poderiam ser usados em apoio, transportando tropas adicionais, realizando busca e resgate em combate ou outras operações complementares".

Procurado pelo jornal americano, o Pentágono se recusou a responder a perguntas sobre as operações. “O Departamento não responderá a especulações sobre operações militares baseadas em análises de ‘especialistas’”, afirmou o comunicado.

Navios ligados aos helicópteros