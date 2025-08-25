Trump ameaça enviar Guarda Nacional a Baltimore para conter criminalidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no domingo, 24, enviar a Guarda Nacional à cidade de Baltimore, Maryland, outro reduto democrata, após tê-lo feito na capital americana, com o objetivo de ampliar sua ofensiva contra a criminalidade e imigração.

Declarações recentes do presidente, em que citou uma cidade "fora de controle e assolada pela criminalidade", irritaram líderes democratas, entre eles o governador de Maryland, Wes Moore.

Ações da Guarda Nacional

Trump mobilizou neste mês a Guarda Nacional nas ruas de Washington, D.C., em uma demonstração de força equivalente a uma tomada de controle federal da polícia do Capitólio, segundo ele.

A Guarda Nacional anunciou que, a partir de domingo à noite, sua unidade designada em Washington começaria a portar armas. Antes, a medida era permitida apenas caso de necessidade, e as armas permaneciam guardadas em um arsenal.

Em junho, o presidente ordenou o envio de cerca de 5.000 soldados a Los Angeles, inicialmente para reprimir protestos contra as operações anti-imigrantes. A medida gerou fortes críticas do governador da Califórnia, Gavin Newsom, considerado um possível candidato democrata à Presidência em 2028.

Planos de envio para outras cidades

A imprensa americana também informou que o governo federal planeja um envio sem precedentes de milhares de efetivos da Guarda Nacional a Chicago, terceira maior cidade do país.

Wes Moore disse à rede CNN que havia convidado Trump para caminharem juntos pelas ruas de Baltimore, a fim de deixar claros "esses clichês, essa ignorância e essas táticas de medo dos anos 1980" usadas pelo presidente.

"Preferiria muito mais que Moore limpasse esse desastre", respondeu Trump, mencionando o que considera um "péssimo" histórico do governador em matéria de combate à criminalidade. Moore rebateu afirmando que a taxa de homicídios em Maryland diminuiu mais de 20% em seu mandato.

Trump indicou na última sexta-feira que Chicago e Nova York, cidades lideradas por democratas, receberiam tropas da Guarda Nacional, assim como Washington. O governador de Illinois, J.B. Pritzker, e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, criticaram a ideia. Pritzker publicou no X que Chicago registrou em 2024 573 homicídios, 8% a menos do que no ano anterior.