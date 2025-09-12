Trump afirma que paciência com Putin está 'se esgotando rápido'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 12, que sua paciência com Vladimir Putin está "se esgotando rápido" e mencionou a possibilidade de sanções contra os bancos e o setor petrolífero russos.

"Está se esgotando, e se esgotando rapidamente, mas são necessários dois para dançar tango", disse Trump ao ser perguntado sobre a recusa do líder russo de encerrar o conflito na Ucrânia.

"É incrível. Quando Putin queria fazer, (o presidente ucraniano Volodimir Zelensky) não queria. Quando Zelensky queria fazer, Putin não queria. Agora Zelensky quer e Putin é uma incógnita. Vamos ter que intervir de maneira muito, muito forte", acrescentou à Fox News.

Consultado sobre a entrada de drones russos na Polônia esta semana, Trump declarou: "Não quero defender ninguém, mas foram abatidos".

Na quinta-feira, 11, o presidente se distanciou dos protestos de países europeus membros da Otan, ao considerar que os drones poderiam ter entrado no espaço aéreo polonês por engano.

Sobre eventuais sanções à Rússia, Trump explicou que seriam direcionadas "contra os bancos e também o petróleo, e as tarifas".