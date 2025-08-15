Lavrov pede cautela antes de encontro entre Putin e Trump no Alasca

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, pediu cautela ao chegar ao Alasca, onde o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirão nesta sexta-feira. A guerra na Ucrânia será o tema central da agenda.

"Não devemos nos antecipar. Temos argumentos, uma posição clara e compreensível. Iremos apresentá-los", afirmou Lavrov à televisão estatal. Ao chegar ao hotel, foi visto vestindo um suéter branco com a sigla CCCP (União Soviética, em russo) em letras grandes.

Lavrov integra a delegação que acompanhará Putin nas conversas com a parte americana após o encontro cara a cara do chefe do Kremlin com o presidente anfitrião.

Integrantes da Delegação Russa

Além do ministro das Relações Exteriores, a delegação russa também inclui os ministros da Defesa, Andrei Belousov, e das Finanças, Anton Siluanov, o assessor presidencial Yuri Ushakov e o enviado especial para negociações com os Estados Unidos, Kirill Dmitriev.