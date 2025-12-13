Tiroteio em campus universitário nos EUA deixa vários feridos

Um ataque a tiros aconteceu na tarde deste sábado, 11, no campus da Universidade Brown, em Providence, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos.

A instituição confirmou a ocorrência de um atirador ativo, enquanto a polícia local informou que múltiplas pessoas foram baleadas. Até o momento, não há balanço oficial de mortos ou feridos, segundo o Wall Street Journal.

De acordo com alertas enviados à comunidade universitária, os disparos ocorreram nas imediações do prédio Barus & Holley, que abriga os departamentos de engenharia e física da universidade.

BREAKING: Another avoidable American mass shooting. Early reports indicate 20 people or more may have been shot at Brown University in Providence, Rhode Island. It’s never too early to politicize this for a safer America. No other country in the world does this happen so… pic.twitter.com/OfCj2jJytV — Brian Krassenstein (@krassenstein) December 13, 2025

"Informamos imediatamente nossa comunidade para que se abrigasse no local, trancando as portas, silenciando os celulares e permanecendo escondida até novo aviso", afirmou a universidade em comunicado oficial.

Pouco depois, a Brown também comunicou relatos de tiros próximos à Governor Street, a algumas quadras do edifício acadêmico, indicando que o episódio se espalhou por diferentes pontos da região.

A Polícia de Providence afirmou, em publicação nas redes sociais, que se trata de uma investigação em andamento e pediu que a população evite a área do campus.

Multiple shot in the area of Brown University. This is an active investigation. Please shelter in place or avoid the area until further notice. — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 13, 2025

Viaturas e agentes foram posicionados em ruas próximas, como a Hope Street, enquanto equipes de emergência médica também foram acionadas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que foi atualizado sobre o ataque e que agentes do FBI atuam no local em apoio às autoridades estaduais e locais. Inicialmente, o republicano afirmou que o suspeito estaria detido. Entretanto, minutos depois, Trump disse que o atirador ainda não foi encontrado.

A Universidade Brown declarou que diversas agências de segurança pública participam da resposta ao ataque, mas não divulgou detalhes adicionais sobre suspeitos ou vítimas.

Como medida preventiva, o Departamento de Polícia de Nova York anunciou o reforço do policiamento em universidades da cidade, citando “excesso de cautela” diante do ocorrido em Providence.

"Estamos acompanhando o incidente de atirador ativo na Brown University e coordenando com nossos parceiros no local. No momento, não há nenhum vínculo conhecido com a cidade de Nova York, mas, por excesso de cautela, estamos mobilizando recursos adicionais para universidades locais", afirmou a NYPD.

Leia na íntegra o comunicado da Universidade Brown

"Às 16h22, alertamos nosso campus sobre um incidente com atirador ativo nas proximidades do prédio de Engenharia Barus & Holley. Informamos imediatamente nossa comunidade para que se abrigasse no local, trancando as portas, silenciando os celulares e permanecendo escondida até novo aviso. Temos fornecido informações adicionais à nossa comunidade à medida que se tornam disponíveis, mas este ainda é um local de crime ativo, e as forças de segurança continuam procurando o suspeito. A situação segue em andamento, e todos os membros da comunidade devem continuar abrigados no local.

Lamentamos muito informar que confirmamos relatos de múltiplas vítimas de disparos, mas ainda não temos informações sobre o estado de saúde delas que possamos compartilhar neste momento. As vítimas foram levadas para hospitais locais.

Nossa prioridade absoluta é a segurança da nossa comunidade e a coordenação estreita com as forças de segurança locais e equipes médicas para garantir essa segurança. Estamos trabalhando imediatamente para identificar quem estava no prédio no momento do tiroteio. Havia várias provas agendadas naquele prédio entre 14h e 17h. Podemos confirmar que serviços de apoio estão no local. Também transferimos estudantes para um local seguro, onde estão recebendo serviços de apoio.

Líderes administrativos seniores de toda a Universidade estão reunidos em um comando de emergência para mobilizar a resposta contínua e o apoio à nossa comunidade. Estamos estabelecendo suporte para nossa comunidade e para as famílias.

Somos e continuamos sendo muito gratos às forças de segurança e aos profissionais de emergência médica. Por favor, continuem adotando todas as medidas para permanecer em segurança. Sigam as orientações das autoridades policiais e evitem a área."