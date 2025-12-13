Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Tiroteio em campus universitário nos EUA deixa vários feridos

Universidade Brown, em Providence, emitiu alertas e pediu que alunos evitem a região

Universidade Brown: campus em Providence foi isolado após relatos de atirador ativo e múltiplos baleados. (Reprodução/X)

Universidade Brown: campus em Providence foi isolado após relatos de atirador ativo e múltiplos baleados. (Reprodução/X)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 20h42.

Um ataque a tiros aconteceu na tarde deste sábado, 11, no campus da Universidade Brown, em Providence, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos.

A instituição confirmou a ocorrência de um atirador ativo, enquanto a polícia local informou que múltiplas pessoas foram baleadas. Até o momento, não há balanço oficial de mortos ou feridos, segundo o Wall Street Journal.

De acordo com alertas enviados à comunidade universitária, os disparos ocorreram nas imediações do prédio Barus & Holley, que abriga os departamentos de engenharia e física da universidade.

"Informamos imediatamente nossa comunidade para que se abrigasse no local, trancando as portas, silenciando os celulares e permanecendo escondida até novo aviso", afirmou a universidade em comunicado oficial.

Pouco depois, a Brown também comunicou relatos de tiros próximos à Governor Street, a algumas quadras do edifício acadêmico, indicando que o episódio se espalhou por diferentes pontos da região.

A Polícia de Providence afirmou, em publicação nas redes sociais, que se trata de uma investigação em andamento e pediu que a população evite a área do campus.

Viaturas e agentes foram posicionados em ruas próximas, como a Hope Street, enquanto equipes de emergência médica também foram acionadas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que foi atualizado sobre o ataque e que agentes do FBI atuam no local em apoio às autoridades estaduais e locais. Inicialmente, o republicano afirmou que o suspeito estaria detido. Entretanto, minutos depois, Trump disse que o atirador ainda não foi encontrado.

A Universidade Brown declarou que diversas agências de segurança pública participam da resposta ao ataque, mas não divulgou detalhes adicionais sobre suspeitos ou vítimas.

Como medida preventiva, o Departamento de Polícia de Nova York anunciou o reforço do policiamento em universidades da cidade, citando “excesso de cautela” diante do ocorrido em Providence.

"Estamos acompanhando o incidente de atirador ativo na Brown University e coordenando com nossos parceiros no local. No momento, não há nenhum vínculo conhecido com a cidade de Nova York, mas, por excesso de cautela, estamos mobilizando recursos adicionais para universidades locais", afirmou a NYPD.

Leia na íntegra o comunicado da Universidade Brown

"Às 16h22, alertamos nosso campus sobre um incidente com atirador ativo nas proximidades do prédio de Engenharia Barus & Holley. Informamos imediatamente nossa comunidade para que se abrigasse no local, trancando as portas, silenciando os celulares e permanecendo escondida até novo aviso. Temos fornecido informações adicionais à nossa comunidade à medida que se tornam disponíveis, mas este ainda é um local de crime ativo, e as forças de segurança continuam procurando o suspeito. A situação segue em andamento, e todos os membros da comunidade devem continuar abrigados no local.

Lamentamos muito informar que confirmamos relatos de múltiplas vítimas de disparos, mas ainda não temos informações sobre o estado de saúde delas que possamos compartilhar neste momento. As vítimas foram levadas para hospitais locais.

Nossa prioridade absoluta é a segurança da nossa comunidade e a coordenação estreita com as forças de segurança locais e equipes médicas para garantir essa segurança. Estamos trabalhando imediatamente para identificar quem estava no prédio no momento do tiroteio. Havia várias provas agendadas naquele prédio entre 14h e 17h. Podemos confirmar que serviços de apoio estão no local. Também transferimos estudantes para um local seguro, onde estão recebendo serviços de apoio.

Líderes administrativos seniores de toda a Universidade estão reunidos em um comando de emergência para mobilizar a resposta contínua e o apoio à nossa comunidade. Estamos estabelecendo suporte para nossa comunidade e para as famílias.

Somos e continuamos sendo muito gratos às forças de segurança e aos profissionais de emergência médica. Por favor, continuem adotando todas as medidas para permanecer em segurança. Sigam as orientações das autoridades policiais e evitem a área."

Acompanhe tudo sobre:TiroteiosEstados Unidos (EUA)Faculdades e universidades

Mais de Mundo

Ataque na Síria mata dois soldados dos EUA e intérprete

Enchentes deixam mais de mil mortos na Indonésia

Israel diz que matou comandante do Hamas em ataque na Faixa de Gaza

Ligações com Lula e alívio tarifário precederam fim de sanções a Moraes

Mais na Exame

Inteligência Artificial

OpenAI muda regra de ações para atrair e reter talentos em IA

Ciência

Chuva de meteoros Geminidas atinge pico neste fim de semana

Brasil

Defesa Civil de SP alerta para tempestades até terça-feira, 17

Esporte

Flamengo ou PSG: quem tem mais títulos na história do futebol?