Conheça as 10 faculdades mais caras dos Estados Unidos; custo pode chegar a R$ 502 mil por ano

A educação superior dos Estados Unidos é, em média, a mais cara do mundo. O país tinha uma anuidade média de US$ 9.596 em cursos de bacharelado em 2023, segundo dados de estudo do Education Data Initiative, divulgados pelo site Business Insider. O Japão, segundo país com faculdades mais caras do mundo, havia um custo médio de US$ 5.645.

Em 2024, o College Board, entidade responsável por unificar os processos seletivos das universidades, divulgou que o preço médio somado da anuidade e taxas extras para estudantes de graduação para o ano letivo de 2024-2025 era de US$ 43.350 em instituições privadas e de US$ 11.610 em instituições públicas estaduais.

Nos EUA, fazer um curso de graduação é uma decisão difícil para diversas famílias. Apesar dos elevados custos e dos sistemas de financiamento controversos, quem tem acesso à educação superior, estatisticamente, tem renda maior após formado. Em 2022, pessoas com bacharelado ganhavam, em média, 59% a mais do que quem chegou até o ensino médio, de acordo com dados do National Center for Education Statics (NCES).

Na lista das 10 faculdades norte-americanas mais caras, a maioria está localizada no Nordeste do país, conhecida pelos polos de pesquisa acadêmica. A Ivy League, prestigiosa superliga de oito faculdades da região, apenas tem uma representante no top 10, apesar de ser conhecida pelo alto custo e altíssima seletividade.

Veja a seguir o ranking das universidades mais caras dos Estados Unidos

10. Haverford College