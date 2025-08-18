Mundo

Times Square é esvaziada por alerta de segurança em Nova York; veja imagem

Área entre a 42nd e a 44th Street foi isolada após relatos de pacote suspeito, informou a polícia

Times Square: um dos maiores pontos turísticos de Nova York foi interditado por policiais na tarde de 18 de agosto de 2025. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images)

Times Square: um dos maiores pontos turísticos de Nova York foi interditado por policiais na tarde de 18 de agosto de 2025. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13h41.

A Times Square, um dos maiores pontos turísticos de Nova York, nos Estados Unidos, foi interditada na tarde desta segunda-feira, 18, devido a uma investigação policial. A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia da cidade, que pediu para a população evitar a área.

"Devido a uma investigação policial em andamento, evite a área da West 43rd Street com a 7ª Avenida, em Manhattan, dentro dos limites do @NYPDMTS. Espere a presença de veículos de emergência e atrasos na região."

Imagens mostram um trecho da 7ª Avenida, entre as ruas 42 e 44, fechado ao tráfego. Normalmente, a região – uma das mais movimentadas de Midtown Manhattan – fica lotada por veículos e pedestres.

Segundo informações da agência internacional Reuters, trabalhadores foram orientados a se afastarem das janelas próximas à avenida

Agentes do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) bloqueiam um trecho da Times Square na tarde do dia 18 de agosto de 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) ( CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images)

Até o momento, não há detalhes sobre o motivo da intervenção policial na região.

