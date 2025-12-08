Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Terremoto de 7,6 atinge costa do Japão e provoca alertas de tsunami

Tremor ocorreu no mar, a 80 km de Misawa, e pode gerar ondas perigosas, diz centro de alerta dos EUA

Alerta de tsunami: Japão emite evacuação após terremoto de magnitude 7,6. (Reprodução/Agência Meteorológica do Japão)

Alerta de tsunami: Japão emite evacuação após terremoto de magnitude 7,6. (Reprodução/Agência Meteorológica do Japão)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12h21.

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa do Japão nesta segunda-feira, 8, e levou o governo a emitir alertas de tsunami para regiões do norte e do leste do país.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor teve epicentro no mar, a 80 quilômetros da cidade de Misawa, na província de Aomori. A Agência Meteorológica do Japão informou que o sismo ocorreu a 50 quilômetros de profundidade.

As autoridades locais preveem ondas de até três metros nas próximas horas. A Agência Meteorológica emitiu orientações de evacuação para as populações de Hokkaido, Aomori e Iwate.

Risco de tsunami se estende além do Japão

O Centro de Alertas de Tsunami no Pacífico, dos Estados Unidos, indicou que o tremor gerou risco de ondas em um raio de aproximadamente 1.000 quilômetros a partir do epicentro. O alerta inclui áreas da costa sudeste da Rússia, além das regiões japonesas diretamente afetadas.

O centro afirmou que as ondas podem ser consideradas “perigosas”, reforçando a necessidade de evacuação imediata das áreas sob aviso.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:TerremotosTsunamiJapão

Mais de Mundo

Partido de Honduras rejeita eleições e acusa interferência dos EUA

'Decepcionado', diz Trump sobre Zelensky por demora em analisar plano de paz

Venezuela reconhece morte de Alfredo Díaz, preso após eleições de 2024

'Tarifaço' da França? Macron alerta China sobre superávit com UE

Mais na Exame

Marketing

BBB 26 atrai 14 marcas e fecha 18 cotas antes da estreia

Future of Money

Bitcoin vai disparar até US$ 180 mil em 2026, diz CEO da Ripple

Carreira

A habilidade invisível que diferencia os empreendedores que vencem dos que desistem

Guia do Cidadão

Carro alagado: o que nunca fazer se o motor morrer na enchente