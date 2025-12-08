Terremoto de 7,6 atinge costa do Japão e provoca alertas de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa do Japão nesta segunda-feira, 8, e levou o governo a emitir alertas de tsunami para regiões do norte e do leste do país.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor teve epicentro no mar, a 80 quilômetros da cidade de Misawa, na província de Aomori. A Agência Meteorológica do Japão informou que o sismo ocorreu a 50 quilômetros de profundidade.

As autoridades locais preveem ondas de até três metros nas próximas horas. A Agência Meteorológica emitiu orientações de evacuação para as populações de Hokkaido, Aomori e Iwate.

Risco de tsunami se estende além do Japão

O Centro de Alertas de Tsunami no Pacífico, dos Estados Unidos, indicou que o tremor gerou risco de ondas em um raio de aproximadamente 1.000 quilômetros a partir do epicentro. O alerta inclui áreas da costa sudeste da Rússia, além das regiões japonesas diretamente afetadas.

O centro afirmou que as ondas podem ser consideradas “perigosas”, reforçando a necessidade de evacuação imediata das áreas sob aviso.

*Com informações da AFP