Terremoto de magnitude 7,3 atinge nordeste do Chile

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu nesta quinta-feira o nordeste do Chile, perto de San Pedro de Atacama, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor, com epicentro em torno do Salar de Atacama e registrado a uma profundidade de 126 quilômetros, ocorreu às 21h50 (horário local; 22h50 de Brasília), informou o USGS em seu site.

O Sistema Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile (Senapred) também avaliou a magnitude em 7,3 e disse que o terremoto aconteceu a 20 quilômetros ao sul de San Pedro de Atacama, mas não representa um risco de gerar um tsunami no litoral do país.

O terremoto também foi registrado nas regiões de Tacna e Arequipa, no sul do Peru. Não houve relatos de autoridades sobre danos pessoais ou materiais nas áreas afetadas na primeira hora após o tremor.