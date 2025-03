Terremoto de magnitude 7,1 a leste de Tonga ativa alerta de tsunami

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu um alerta para ondas de 0,3 a 1 metro acima do nível do mar para Tonga neste domingo, 30, após um terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter ser registrado próximo ao país insular do oceano Pacífico.

"É possível a ocorrência de ondas perigosas de tsunami nas costas em um raio de 300 quilômetros do epicentro do terremoto", disse a agência em seu alerta, que também inclui Niue, um território autônomo com laços com a Nova Zelândia.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que registra a atividade sísmica em todo o mundo, indicou que o tremor foi registrado às 1h18 locais deste domingo (21h18 de sábado em Brasília) e a uma profundidade de 10 quilômetros abaixo do leito marinho.

O terremoto foi registrado a cerca de 90 quilômetros a sudeste da cidade de Pangai, onde vivem cerca de 2.000 pessoas, e a nordeste da capital de Tonga, Nuku'alofa, a cidade mais populosa do país, com cerca de 27.600 pessoas.

O órgão de alerta de tsunami recomenda que as agências governamentais "tomem medidas para informar e educar as populações costeiras em risco", de acordo com seus próprios protocolos.

"As pessoas nas áreas costeiras ameaçadas devem permanecer alertas para receber informações e seguir as instruções das autoridades", enfatiza o texto.

Além disso, ondas de menos de 0,3 metro podem ocorrer em Samoa, Ilhas Cook, Fiji, Kiribati, Tuvalu e outros territórios da região do Pacífico.

O Departamento de Meteorologia da Austrália descartou a possibilidade de as ondas atingirem a Austrália, de acordo com uma mensagem na rede social X.

Tonga está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas mais sismicamente ativas do planeta, onde ocorrem diariamente tremores de intensidade variável. A chamada bacia de North Lau, localizada entre Fiji, Samoa e Tonga, contém dezenas de crateras ativas localizadas entre 1.000 e 1.500 metros de profundidade.

Pelo menos 189 pessoas morreram em Tonga e Samoa no tsunami causado por dois terremotos simultâneos de magnitude 8 e 8,1 em setembro de 2009.

Em janeiro de 2022, Tonga foi devastada por um tsunami provocado por uma violenta erupção de um vulcão submarino, deixando pelo menos três pessoas mortas, o país isolado por vários dias e afetando mais de 80% de sua população. EFE