Terremoto de magnitude 6,1 atinge região oeste da Turquia

Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado nesta segunda-feira, 27, na região oeste da Turquia, segundo informações da agência turca de gestão de desastres (Afad).

O tremor, ocorrido às 22h48 no horário local (16h48, no horário de Brasília) na área de Sindirgi, foi sentido em diversas cidades do oeste do país, incluindo as metrópoles de Istambul e Esmirna, segundo a agência, que até o momento não reportou vítimas.

"Devido ao sismo, que também foi sentido nas províncias próximas, a Afad e todas as equipes de nossas instituições envolvidas começaram a trabalhar de imediato", declarou Ali Yerlikaya, ministro turco do Interior.

A agência privada turca DHA exibiu imagens que mostram ao menos um edifício destruído e outros danos na localidade de Sindirgi.

Em agosto, um outro sismo de magnitude idêntica atingiu Sindirgi, resultando na morte de uma pessoa e deixando 29 feridos, de acordo com informações da AFP.

A Turquia está situada sobre diversas falhas geológicas, o que a torna propensa a grandes catástrofes sísmicas. O país sofreu um terremoto devastador em fevereiro de 2023, na região sudeste, que ceifou a vida de pelo menos 53 mil pessoas e causou a destruição de Antakya, a antiga Antioquia.