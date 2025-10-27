Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Terremoto de magnitude 6,1 atinge região oeste da Turquia

Sismo foi sentido em diversas cidades do oeste do país, incluindo as metrópoles de Istambul e Esmirna

Terremoto na Turquia: abalo sísmico de magnitude 6,1 atinge região oeste do país (USGS/Divulgação)

Terremoto na Turquia: abalo sísmico de magnitude 6,1 atinge região oeste do país (USGS/Divulgação)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20h35.

Tudo sobreTerremotos
Saiba mais

Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado nesta segunda-feira, 27, na região oeste da Turquia, segundo informações da agência turca de gestão de desastres (Afad).

O tremor, ocorrido às 22h48 no horário local (16h48, no horário de Brasília) na área de Sindirgi, foi sentido em diversas cidades do oeste do país, incluindo as metrópoles de Istambul e Esmirna, segundo a agência, que até o momento não reportou vítimas.

"Devido ao sismo, que também foi sentido nas províncias próximas, a Afad e todas as equipes de nossas instituições envolvidas começaram a trabalhar de imediato", declarou Ali Yerlikaya, ministro turco do Interior.

A agência privada turca DHA exibiu imagens que mostram ao menos um edifício destruído e outros danos na localidade de Sindirgi.

Em agosto, um outro sismo de magnitude idêntica atingiu Sindirgi, resultando na morte de uma pessoa e deixando 29 feridos, de acordo com informações da AFP.

A Turquia está situada sobre diversas falhas geológicas, o que a torna propensa a grandes catástrofes sísmicas. O país sofreu um terremoto devastador em fevereiro de 2023, na região sudeste, que ceifou a vida de pelo menos 53 mil pessoas e causou a destruição de Antakya, a antiga Antioquia.

Acompanhe tudo sobre:TurquiaTerremotos

Mais de Mundo

Eleição trouxe 'calma econômica' para a Argentina, diz CEO da Flybondi

Venezuela denuncia suposto plano da CIA que atacaria Maduro

Tática 'Milei ou nada' deu certo, mas duração da lua-de-mel é dúvida

Com 92 anos, presidente mais velho do mundo é reeleito em Camarões

Mais na Exame

Economia

PL do streaming é apresentada na Câmara e define alíquota 4% às plataformas

Casual

Bairro da Liberdade é eleito como um dos 25 melhores destinos do mundo

Tecnologia

Nike aposta em tênis com tecnologia robótica em projeto que deve redefinir a corrida

Invest

China mantém liderança global na produção e exportação da indústria leve