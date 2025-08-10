Terremoto de magnitude 6,1 atinge a Turquia e causa desabamento de prédios

Um terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter atingiu neste domingo a região de Mármara, no noroeste da Turquia, causando um número não determinado de feridos e o desabamento de ao menos dez edifícios.

"Dez edifícios desabaram em nosso distrito. Conseguimos resgatar quatro pessoas que estavam em um prédio desabado e estamos tentando chegar a duas. A farmácia que ficava embaixo do prédio foi completamente destruída. Há desabamentos em muitos bairros. Não recebemos notícias de alguns lugares", declarou o prefeito da cidade de Sindirgi, Serkan Sak.

O ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, disse à emissora "CNNTürk" que as equipes de resgate estão tentando entrar em contato com as duas pessoas soterradas.

Até o momento, quatro pessoas feridas foram hospitalizadas, mas nenhuma corre risco de morte, segundo confirmaram à imprensa tanto Yerlikaya como o ministro da Saúde, Kemal Memisoglu.

O terremoto ocorreu às 19h53 (hora local), com epicentro no distrito de Sindirgi, na província de Balikesir, a uma profundidade de 11 quilômetros, segundo informações publicadas pela Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências turca (AFAD).

O tremor foi sentido em um amplo raio que incluiu grandes cidades como Istambul (a mais de 200 quilômetros do epicentro), Esmirna, Bursa e Kocaeli, e em apenas uma hora, seis réplicas de magnitude superior a 4 foram registradas, informou a Agência de Proteção Civil.

"AFAD e todas as equipes relevantes de nossas instituições iniciaram imediatamente estudos de campo sobre o terremoto, que também foi sentido em Istambul e províncias vizinhas", disse Yerlikaya em um breve comunicado publicado nas redes sociais.

"Estamos monitorando a evolução da situação de forma contínua", acrescentou.

A emissora local "NTV" disse que em muitas cidades as pessoas saíram para as ruas em pânico.

O governador de Istambul, Davut Gul, afirmou que nenhum problema havia sido registrado na maior cidade da Turquia, embora "testes de detecção" ainda estivessem sendo realizados.

Em 17 de agosto de 1999, a região de Mármara foi atingida por um terremoto de magnitude 7,5 que causou a morte de 19 mil pessoas e deixou outras 50 mil feridas.