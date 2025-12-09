Terremoto no Japão: balanço atualizado registra 30 feridos

Japão: terremoto de 7,5 no norte do Japão deixa 30 feridos e provoca alerta de tsunami. ( JIJI Press / AFP via Getty Images)
Repórter
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07h23.
Subiu para 30 o número de feridos após o terremoto de magnitude 7,5 atingir o norte do Japão na segunda-feira, 8. O balanço foi confirmado nesta terça-feira, 9, pela primeira-ministra Sanae Takaichi, que alertou para o risco de novos tremores nos próximos dias e pediu cautela à população.“Recebemos relatórios de 30 feridos e um incêndio em uma residência. Continuamos avaliando a extensão dos danos”, disse Takaichi em Tóquio, ao chegar ao Kantei, sede do governo japonês.
O tremor ocorreu às 23h15 (11h15 de Brasília) no mar em frente à província de Aomori, com epicentro a 50 quilômetros de profundidade.
A força do abalo levou as autoridades meteorológicas a emitirem alerta de tsunami, com registros de maré de até 70 centímetros em áreas da costa do Pacífico. Mais de 20 mil pessoas chegaram a ser evacuadas preventivamente.
Desde o terremoto, ao menos 15 réplicas de magnitude superior a 3 foram registradas, incluindo uma de 6,4 às 6h52 desta terça (18h52 de segunda no horário de Brasília). O governo mantém alerta para novos abalos “semelhantes ou ainda mais fortes”.Este foi o tremor mais intenso no Japão desde o terremoto de Ano Novo de 2024, na península de Noto, que teve magnitude 7,6 e causou cerca de 400 mortes.
O Japão está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, uma das regiões mais sísmicas do planeta, e mantém sistemas de alerta e evacuação em tempo real. As autoridades continuam monitorando a situação e prestando assistência nas áreas afetadas.
O Centro de Alertas de Tsunami no Pacífico, dos Estados Unidos, indicou que o tremor gerou risco de ondas em um raio de aproximadamente 1.000 quilômetros a partir do epicentro. O alerta inclui áreas da costa sudeste da Rússia, além das regiões japonesas diretamente afetadas.
O centro afirmou que as ondas podem ser consideradas “perigosas”, reforçando a necessidade de evacuação imediata das áreas sob aviso.