Terremoto no Japão: balanço atualizado registra 30 feridos

Subiu para 30 o número de feridos após o terremoto de magnitude 7,5 atingir o norte do Japão na segunda-feira, 8. O balanço foi confirmado nesta terça-feira, 9, pela primeira-ministra Sanae Takaichi, que alertou para o risco de novos tremores nos próximos dias e pediu cautela à população.

“Recebemos relatórios de 30 feridos e um incêndio em uma residência. Continuamos avaliando a extensão dos danos”, disse Takaichi em Tóquio, ao chegar ao Kantei, sede do governo japonês.

O tremor ocorreu às 23h15 (11h15 de Brasília) no mar em frente à província de Aomori, com epicentro a 50 quilômetros de profundidade.

A força do abalo levou as autoridades meteorológicas a emitirem alerta de tsunami, com registros de maré de até 70 centímetros em áreas da costa do Pacífico. Mais de 20 mil pessoas chegaram a ser evacuadas preventivamente.

Mais de 15 réplicas em menos de 12 horas

Desde o terremoto, ao menos 15 réplicas de magnitude superior a 3 foram registradas, incluindo uma de 6,4 às 6h52 desta terça (18h52 de segunda no horário de Brasília). O governo mantém alerta para novos abalos “semelhantes ou ainda mais fortes”.

Este foi o tremor mais intenso no Japão desde o terremoto de Ano Novo de 2024, na península de Noto, que teve magnitude 7,6 e causou cerca de 400 mortes.

O Japão está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, uma das regiões mais sísmicas do planeta, e mantém sistemas de alerta e evacuação em tempo real. As autoridades continuam monitorando a situação e prestando assistência nas áreas afetadas.

O Centro de Alertas de Tsunami no Pacífico, dos Estados Unidos, indicou que o tremor gerou risco de ondas em um raio de aproximadamente 1.000 quilômetros a partir do epicentro. O alerta inclui áreas da costa sudeste da Rússia, além das regiões japonesas diretamente afetadas.

O centro afirmou que as ondas podem ser consideradas “perigosas”, reforçando a necessidade de evacuação imediata das áreas sob aviso.