Terremoto de 6,1 graus deixa um morto no Peru

Um terremoto de magnitude 6,1 que sacudiu Lima e seus arredores provocou uma morte na capital do Peru e diversos deslizamentos de terra. O evento começou às 11h35 locais (13h35 de Brasília) e seu epicentro foi localizado cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Callao, cidade vizinha de Lima, segundo o Centro Sismológico Nacional.

A Polícia Nacional confirmou que um homem de 36 anos morreu esmagado pela queda de um muro sobre o carro em que se encontrava, no distrito de Independencia, na capital.

"Peço tranquilidade à população", disse a presidente Dina Boluarte, que lembrou que não há alerta de tsunami para a costa do país.

Um vídeo exibido no canal Latina mostrou deslizamentos de terra em vários municípios de Lima.

O terremoto provocou a suspensão momentânea da partida de futebol entre Sporting Cristal e Deportivo Garcilaso, pelo torneio Abertura.

O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e do leste asiático. Nessas regiões ocorre a maior atividade sísmica do mundo. Só no Peru, acontecem ao menos uma centena de sismos perceptíveis pela população a cada ano.

O último terremoto de grande magnitude ocorreu na região de Amazonas em novembro de 2021, com magnitude 7,5. Deixou 12 feridos e destruiu mais de 70 casas.

Em 1970, o Peru sofreu um dos terremotos mais mortíferos dos últimos 100 anos, que matou 67 mil pessoas na região de Áncash, no centro-norte do país