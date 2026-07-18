Surto de doença leva Taco Bell a retirar alface do cardápio nos EUA

A rede de comida mexicana fast-food Taco Bell anunciou a retirada da alface de parte de seus restaurantes nos Estados Unidos após investigações apontarem uma possível ligação do ingrediente com um surto de ciclosporíase, uma infecção intestinal causada por um parasita que provoca diarreia intensa.

Segundo a empresa, a decisão foi tomada "por excesso de cautela" após discussões com autoridades de saúde. A franquia informou que a alface fornecida por um de seus fornecedores será retirada por tempo indeterminado e substituída.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), ao menos 1.645 pessoas em cinco estados norte-americanos que relataram ter consumido alimentos do Taco Bell foram infectadas pelo parasita Cyclospora, transmitido por alimentos ou água contaminados.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) orientou os consumidores a não ingerirem produtos preparados com alface-americana desfiada proveniente do México e servidos em unidades da rede em estados específicos:

"Não consumam alimentos com alface americana picada proveniente do México servidos nas unidades do Taco Bell em Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e Virgínia Ocidental", afirmou a FDA (agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA)."

Embora nenhuma morte tenha sido registrada, 94 pessoas precisaram ser hospitalizadas em decorrência da doença. As primeiras infecções foram identificadas em 13 de maio, segundo a entidade.

Surto

Apesar do alerta da FDA, o Taco Bell ainda não informou em quais estados removerá a alface do cardápio.

A empresa também não revelou o nome do fornecedor envolvido, embora veículos de imprensa norte-americanos apontem a Taylor Farms como a origem do produto. Até então, a maioria dos casos foi registrada em Michigan.

Em comunicado, a rede afirmou que, mesmo sem uma determinação oficial para retirar o ingrediente de circulação, considera que a proteção da saúde pública é uma responsabilidade compartilhada entre restaurantes, fornecedores e autoridades sanitárias.

Os sintomas da ciclosporíase costumam surgir cerca de duas semanas após a infecção e incluem diarreia aquosa prolongada, perda de peso súbita e diminuição do apetite.

Especialistas ouvidos pela BBC afirmam que rastrear a origem do parasita é uma tarefa particularmente complexa. Segundo Steven Manderach, diretor executivo da Associação de Autoridades de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, identificar a fonte de contaminação "é como encontrar uma porção microscópica de uma agulha em um palheiro", um desafio que pode ter sido agravado por cortes recentes em órgãos federais de saúde.