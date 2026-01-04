Papa Leão pede respeito à soberania da Venezuela após captura de Maduro

O papa Leão pediu neste domingo, 4, que a Venezuela mantenha sua independência e defendeu a retomada de um caminho de justiça e paz, após a captura do ex-presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Em discurso na Praça de São Pedro, o pontífice afirmou acompanhar os acontecimentos com uma “alma cheia de preocupação”.

Leão, o primeiro papa nascido nas Américas, destacou a importância de se respeitar os direitos humanos e o Estado de Direito, conforme previsto na constituição venezuelana.

“Não devemos demorar em superar a violência e embarcar em caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país”, disse aos peregrinos reunidos no Vaticano.

A declaração ocorreu um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que o país assumirá o controle da Venezuela, rica em petróleo, após a operação que resultou na prisão de Maduro, agora detido em um centro federal de Nova York, onde aguarda acusações relacionadas ao tráfico de drogas.

Pontífice já havia criticado intervenção militar contra Maduro

Em dezembro, o papa Leão já havia se manifestado contra uma intervenção militar direta, pedindo a Trump que não promovesse a derrubada de Maduro por meio da força.

“O bem do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre todas as outras considerações”, afirmou o papa na ocasião.