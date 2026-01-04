Papa Leão pede respeito à soberania da Venezuela após captura de Maduro

Papa Leão: Pontífice destacou a importância de se respeitar os direitos humanos e o Estado de Direito (Filippo MONTEFORTE/AFP)
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09h53.
O papa Leão pediu neste domingo, 4, que a Venezuela mantenha sua independência e defendeu a retomada de um caminho de justiça e paz, após a captura do ex-presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.
Em discurso na Praça de São Pedro, o pontífice afirmou acompanhar os acontecimentos com uma “alma cheia de preocupação”.
Leão, o primeiro papa nascido nas Américas, destacou a importância de se respeitar os direitos humanos e o Estado de Direito, conforme previsto na constituição venezuelana.“Não devemos demorar em superar a violência e embarcar em caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país”, disse aos peregrinos reunidos no Vaticano.
A declaração ocorreu um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que o país assumirá o controle da Venezuela, rica em petróleo, após a operação que resultou na prisão de Maduro, agora detido em um centro federal de Nova York, onde aguarda acusações relacionadas ao tráfico de drogas.
Em dezembro, o papa Leão já havia se manifestado contra uma intervenção militar direta, pedindo a Trump que não promovesse a derrubada de Maduro por meio da força.
“O bem do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre todas as outras considerações”, afirmou o papa na ocasião.